Investimento de seis milhões de euros converte antiga igreja do Convento do Beato em espaço para eventos

A antiga igreja do Convento do Beato, em Lisboa, foi reconvertida em espaço para eventos, após um investimento de seis milhões de euros, anunciou a empresa Lafra Properties, em comunicado.“Lisboa tem agora uma nova referência cultural e artística com a abertura da The Chapel, espaço que nasce da reconversão da antiga Igreja do Convento do Beato, fruto de um investimento de seis milhões de euros que integra o plano de reabilitação iniciado há três anos”, lê-se na mesma nota.Este projeto, assinado pelo 'atelier' de arquitetura Risco, tem capacidade para “receber até 500 pessoas e uma área total de cerca de 1.400 m², respeita a herança arquitetónica do edifício, transformando-o num venue [espaço] pensado para conferências, reuniões, ativações de marca, workshops e almoços corporativos”, salientou.Segundo a mesma nota, “o espaço estreia-se como palco de relevância internacional com a noite de abertura do Tribeca Festival Lisboa 2025, marcada para o dia 29 de outubro, onde terá lugar a antestreia mundial da longa-metragem In the Hand of Dante, dirigido por Julian Schnabel”.O espaço é “parte integrante do Beato Quarter, um projeto de regeneração urbana com um investimento global superior a 70 milhões de euros, que abrange 10 edifícios históricos, incluindo o Convento do Beato, a antiga igreja e vários edifícios industriais dos séculos XIX e XX”, explicou, adiantando que “no total, são mais de 18.000 m² de intervenção, dos quais 8.500 m² estão destinados a habitação e 3.500 m² a pátios ajardinados”.O Beato Quarter é promovido pela Larfa Properties, que está já a preparar a segunda fase do projeto, com início previsto até ao final do ano.“Esta nova etapa inclui três edifícios de habitação com tipologias de T1 a T4 triplex, bem como estacionamento, reforçando a ambição de criar um bairro multifuncional e dinâmico no coração de Lisboa”, rematou..Convento do Beato é comprado por grupo suiço