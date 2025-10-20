Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Investimento de seis milhões de euros converte antiga igreja do Convento do Beato em espaço para eventos

Este projeto, assinado pelo atelier de arquitetura Risco, tem capacidade para “receber até 500 pessoas e uma área total de cerca de 1.400 m²".
David Pereira
A antiga igreja do Convento do Beato, em Lisboa, foi reconvertida em espaço para eventos, após um investimento de seis milhões de euros, anunciou a empresa Lafra Properties, em comunicado.

“Lisboa tem agora uma nova referência cultural e artística com a abertura da The Chapel, espaço que nasce da reconversão da antiga Igreja do Convento do Beato, fruto de um investimento de seis milhões de euros que integra o plano de reabilitação iniciado há três anos”, lê-se na mesma nota.

Este projeto, assinado pelo 'atelier' de arquitetura Risco, tem capacidade para “receber até 500 pessoas e uma área total de cerca de 1.400 m², respeita a herança arquitetónica do edifício, transformando-o num venue [espaço] pensado para conferências, reuniões, ativações de marca, workshops e almoços corporativos”, salientou.

Segundo a mesma nota, “o espaço estreia-se como palco de relevância internacional com a noite de abertura do Tribeca Festival Lisboa 2025, marcada para o dia 29 de outubro, onde terá lugar a antestreia mundial da longa-metragem In the Hand of Dante, dirigido por Julian Schnabel”.

O espaço é “parte integrante do Beato Quarter, um projeto de regeneração urbana com um investimento global superior a 70 milhões de euros, que abrange 10 edifícios históricos, incluindo o Convento do Beato, a antiga igreja e vários edifícios industriais dos séculos XIX e XX”, explicou, adiantando que “no total, são mais de 18.000 m² de intervenção, dos quais 8.500 m² estão destinados a habitação e 3.500 m² a pátios ajardinados”.

O Beato Quarter é promovido pela Larfa Properties, que está já a preparar a segunda fase do projeto, com início previsto até ao final do ano.

“Esta nova etapa inclui três edifícios de habitação com tipologias de T1 a T4 triplex, bem como estacionamento, reforçando a ambição de criar um bairro multifuncional e dinâmico no coração de Lisboa”, rematou.

Lisboa
Beato
Convento do Beato

