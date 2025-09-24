Google leva jogos do Android para o PC com nova tecnologia híbrida

A fronteira entre o jogo móvel e o de computador está cada vez mais ténue, e a mais recente aposta da Google, já totalmente disponível em Portugal, é a prova disso. Através da aplicação Google Play Jogos, a gigante americana está a levar um catálogo crescente com centenas de títulos Android para os ecrãs dos computadores Windows.A tecnologia por trás deste sistema é mais sofisticada do que aparenta. Não se trata de streaming, onde o jogo corre num servidor distante, nem da emulação tradicional a que muitos se habituaram com aplicações como o BlueStacks. .A abordagem da Google é um sistema híbrido, integrado com o próprio Windows. Em vez de criar uma "caixa" virtual pesada para simular um sistema Android completo, a aplicação utiliza a tecnologia de virtualização nativa do sistema operativo da Microsoft (o Hyper-V). Na prática, isto permite que os jogos corram de forma mais leve e otimizada, como se fossem quase aplicações nativas do PC, resultando num desempenho superior e maior estabilidade.O "copiloto" inteligente ao lado dos jogosOutra inovação lançada esta semana é a introdução do "Play Games SideKick", uma ferramenta que coloca o assistente de inteligência artificial Gemini Live diretamente ao lado do jogador. . Imagine estar preso num puzzle complexo ou não saber qual a melhor estratégia para derrotar um boss. Com o SideKick, basta ativar a sobreposição para pedir ajuda ao Gemini, que analisa o ecrã para dar dicas contextuais em tempo real.Um ecossistema de personalizaçãoPara além da forte aposta no gaming, a Google está a redesenhar a loja Play Store para a tornar um hub de conteúdo mais personalizado. Um novo separador "Para si" funcionará como um centro de recomendações, agregando recompensas e sugestões, enquanto a "Pesquisa Orientada" ajuda a encontrar novas aplicações de forma mais intuitiva.. Como jogar Android no PCPara os interessados em experimentar, o processo é relativamente simples, embora exija alguns requisitos mínimos.É necessário ter o Windows 10 ou 11, um disco SSD com pelo menos 10 GB de espaço, 8 GB de RAM, e isto é essencial, ter a virtualização de hardware ativada na BIOS do computador.Cumprindo os requisitos, basta descarregar a aplicação a partir do site oficial do Google Play Jogos, instalá-la e iniciar sessão com a mesma Conta Google usada no telemóvel. A partir daí, é só escolher um jogo do catálogo, instalar e começar a jogar com teclado e rato, com o progresso sincronizado entre os dispositivos.