Google leva jogos do Android para o PC com nova tecnologia híbrida
Google leva jogos do Android para o PC com nova tecnologia híbrida

Disponível já em Portugal, serviço aposta na integração com o Windows e ainda introduz um assistente de IA para ajudar jogadores em tempo real.
Ricardo Simões Ferreira
A fronteira entre o jogo móvel e o de computador está cada vez mais ténue, e a mais recente aposta da Google, já totalmente disponível em Portugal, é a prova disso. Através da aplicação Google Play Jogos, a gigante americana está a levar um catálogo crescente com centenas de títulos Android para os ecrãs dos computadores Windows.

A tecnologia por trás deste sistema é mais sofisticada do que aparenta. Não se trata de streaming, onde o jogo corre num servidor distante, nem da emulação tradicional a que muitos se habituaram com aplicações como o BlueStacks.

Nesta fase, ainda em beta, são mais de 200 mil os títulos disponíveis.
A abordagem da Google é um sistema híbrido, integrado com o próprio Windows. Em vez de criar uma "caixa" virtual pesada para simular um sistema Android completo, a aplicação utiliza a tecnologia de virtualização nativa do sistema operativo da Microsoft (o Hyper-V). Na prática, isto permite que os jogos corram de forma mais leve e otimizada, como se fossem quase aplicações nativas do PC, resultando num desempenho superior e maior estabilidade.

O "copiloto" inteligente ao lado dos jogos

Outra inovação lançada esta semana é a introdução do "Play Games SideKick", uma ferramenta que coloca o assistente de inteligência artificial Gemini Live diretamente ao lado do jogador.

O Gemini Live pode agora ser lançado enquanto se joga para ajudar em tempo real.
Imagine estar preso num puzzle complexo ou não saber qual a melhor estratégia para derrotar um boss. Com o SideKick, basta ativar a sobreposição para pedir ajuda ao Gemini, que analisa o ecrã para dar dicas contextuais em tempo real.

Um ecossistema de personalização

Para além da forte aposta no gaming, a Google está a redesenhar a loja Play Store para a tornar um hub de conteúdo mais personalizado. Um novo separador "Para si" funcionará como um centro de recomendações, agregando recompensas e sugestões, enquanto a "Pesquisa Orientada" ajuda a encontrar novas aplicações de forma mais intuitiva.

Como jogar Android no PC

Para os interessados em experimentar, o processo é relativamente simples, embora exija alguns requisitos mínimos.

É necessário ter o Windows 10 ou 11, um disco SSD com pelo menos 10 GB de espaço, 8 GB de RAM, e isto é essencial, ter a virtualização de hardware ativada na BIOS do computador.

Cumprindo os requisitos, basta descarregar a aplicação a partir do site oficial do Google Play Jogos, instalá-la e iniciar sessão com a mesma Conta Google usada no telemóvel. A partir daí, é só escolher um jogo do catálogo, instalar e começar a jogar com teclado e rato, com o progresso sincronizado entre os dispositivos.

