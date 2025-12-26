Google deixa por fim mudar endereço de Gmail: adeus nomes embaraçosos

A Google começou a disponibilizar uma das funcionalidades mais solicitadas de sempre pelos utilizadores do Gmail: a capacidade de alterar o endereço de e-mail principal sem a necessidade de criar uma conta nova. A atualização, que está a ser implementada de forma faseada, visa resolver o problema de milhões de utilizadores que ainda utilizam endereços criados há anos e que já não refletem a sua identidade profissional ou pessoal.Até agora, quem desejasse mudar o seu nome de utilizador @gmail.com via-se obrigado a iniciar um processo moroso de migração de dados ou a utilizar ferramentas de reencaminhamento complexas. Com esta nova ferramenta, o processo torna-se nativo e integrado no ecossistema da Google.O sistema de "alias": O que acontece ao e-mail antigo?A grande inovação reside na forma como a Google gere a transição. Ao escolheres um novo endereço, o teu nome original não é eliminado. Em vez disso, é convertido automaticamente num "alias" (pseudónimo).Na prática, isto significa que qualquer mensagem enviada para o endereço antigo continuará a ser entregue na tua caixa de entrada atual. Além disso, todos os serviços associados -- como o Google Drive, subscrições no YouTube e o histórico do Google Photos -- permanecem inalterados e vinculados à mesma conta, eliminando o risco de perda de ficheiros.Regras e limitações: um ano de espera após mudançaPara evitar que esta funcionalidade seja explorada para fins ilícitos, como o phishing ou o envio de spam, a Google estabeleceu um conjunto de regras rígidas:Há um limite Cronológico: Só é permitido alterar o endereço de e-mail uma vez a cada 12 meses. Após a confirmação da mudança, o utilizador fica impedido de realizar nova alteração durante um ano.Teto Máximo de Alterações: A Google impôs um limite vitalício de três alterações por conta. Isto significa que, após a terceira mudança, o endereço ficará fixo permanentemente.Segurança de Identidade: Documentos de suporte da empresa divulgados pela imprensa internacional revelam preocupações com os riscos de identidade. Embora o e-mail antigo permaneça como "alias", a Google avisa que em certos serviços de terceiros e convites de calendário o nome antigo poderá ainda ser visível, exigindo cautela na gestão da pegada digital.Qual a disponibilidade?A funcionalidade está a ser lançada gradualmente. Cada utilizador pode verificar se já a terá disponível acedendo às definições da Conta Google, na secção de Informações Pessoais. Se a opção "E-mail da Conta Google" permitir edição, já será possível fazer a troca do nome.