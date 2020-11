Vídeo do 'Baby Shark' é o mais visto de sempre no YouTube e ultrapassou 'Despacito'

Aulas do #EstudoEmCasa disponibilizadas no YouTube

A popular música infantil sul-coreana Baby Shark ultrapassou Despacito e é agora o vídeo mais visto de sempre no YouTube, com mais de sete mil milhões de visualizações.

A música de Luís Fonsi e Daddy Yankee (Despacito) foi destronada por uma melodia infantil que chegou ao YouTube em junho de 2016 e que, no ano passado, chegou a constar da lista Billboard Top 100.

Baby Shark, produzido pela companhia educativa sul-coreana Pinkfong, foi visto 7044 milhões de vezes, segundo dados avançados pela agência de notícias espanhola EFE.

O vídeo asiático supera agora Despacito, que chegou ao YouTube em janeiro de 2017 e que era, até agora, o mais visto da plataforma, com 7038 milhões de reproduções.

Neste ano, foi gravada uma nova versão de Baby Shark para promover a boa higiene das mãos entre os mais novos, devido à pandemia, aumentando ainda mais a popularidade da música.

No caminho para a fama, a música também conquistou o coração de muitos adultos. A equipa americana de basebol Washington Nationals adotou-a como hino e venceu a World Series do ano passado, o que levou a Casa Branca a reproduzir a melodia durante as celebrações.

Mas a canção também foi ouvida em momentos menos festivos. A cidade americana de West Palm Beach, na Florida, usou-a para desencorajar os sem-abrigo a permaneceram numa área pública.

Duas das quatro canções mais reproduzidas no YouTube nasceram na Coreia do Sul. O hit do rapper Psy, Gangnam Style, permaneceu no topo do pódio durante mais de três anos, mas foi superada por See You Again, de Wiz Khalifa.