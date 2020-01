Primeiro suspeito com coronavírus em Portugal está em isolamento no Curry Cabral

A DGS informa que paciente se encontra em observação, em situação de isolamento, no Hospital Curry Cabral, que é o hospital de referência em Lisboa para as situações que envolvam adultos - no caso de crianças irão para o Hospital D. Estefânia.

A informação do primeiro caso suspeito de Coronavírus (2019-nCoV) em Portugal foi avançada este sábado em comunicado pela Direção-Geral da Saúde, divulgado na sua página oficial na Internet.

Trata-se de um doente regressado hoje da China, que esteve nos últimos dias na cidade de Wuhan, na província de Hubei, a mais afetada daquele país, e onde há nesta altura o maior número de casos confirmados

De acordo com a DGS, a sua situação clínica do doente é estável, aguardando-se os resultados das análises laboratoriais em curso. Este tipo de análises demoram algumas horas, pelo que os resultados só serão conhecidos amanhã (domingo] de manhã.

Esta sexta-feira (ontem), a diretora-geral de saúde, Graça Freitas, confirmou que três casos suspeitos de viajantes procedentes da China, não tinham sido validados.

"Tivemos três casos possíveis, um deles esta noite e os outros ontem, de pessoas que tinham a preocupação, perante sintomas, e vindas da China. Esses casos não foram validados, não passaram pelo crivo médico e seguiram a sua vida normal", afirmou a responsável.

Graça Freitas sublinhou na altura que que os serviços de saúde "estão organizados para poder dar resposta à solicitação da Organização Mundial de Saúde, que é conter um possível caso que entre em Portugal, evitando a propagação para outros países"

A responsável sublinhou ainda que a capacidade das autoridades de saúde portuguesas para tratar casos "é boa, das melhores do mundo" e que é preciso "aguardar com tranquilidade a evolução do surto".

"Se o risco escalar teremos de escalar as medidas, mas isso é noutra etapa e nessa altura falaremos", acrescentou.

Portugal ativou na última quarta-feira os protocolos estabelecidos para este tipo de situações, reforçando no Serviço Nacional de Saúde a linha Saúde 24, através do número 800242424, e a linha de apoio médico, para triagem, a fim de evitar que em caso de eventual contágio as pessoas não encham os centros de saúde e as urgências, estando em alerta o Hospital de São João, no Porto, o Curry Cabral e Estefânia, em Lisboa.

A Direção-geral de Saúde recomenda ainda às pessoas que viajem para as regiões afetadas da China para que "evitem contactos próximos com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas", que "lavem as mãos com frequência" e que, no caso de apresentarem sintomas de infeção respiratória, procurem atendimento clínico e reportem ao médico a viagem realizada.

Progressão da doença acelerou na China

Numa corrida contra o tempo para tentar travar o rápido avanço da doença no país - o presidente Xi Jinping admitiu este sábado que a sua propagação acelerou e que a situação "é grave" - a China isolou até agora 17 cidades, todas na província de Hubei, colocando de quarentena mais de 50 milhões de pessoas.

Paciente em Portugal esteve recentemente na China, país onde o vírus teve origem. © EPA/WU HONG

A par disso, estão a ser construídos a ritmo acelerado dois novos hospitais junto à cidade de Wuhan, onde tudo começou há cerca de um mês, que serão destinados exclusivamente ao tratamento dos doentes da nova pneumonia.

O primeiro dos dois novos hospitais estará operacional a 3 de fevereiro, enquanto o segundo deverá abrir portas dentro de duas semanas, segundo as autoridades de saúde chinesas.

Nesta altura, o número de casos confirmados na China ascende a cerca de 1400, 41 dos quais mortais. Um deles, um médico de 62 anos que cuidou de pacientes infetados com o novo coronavírus e que faleceu este sábado.

Em atualização