Temperaturas sobem já no domingo mas a chuva veio para ficar

A chuva vai manter-se, pelo menos até à próxima semana. Mas o vento e o frio "não serão nada do que tivemos até aqui, nos últimos dias", diz Maria João Frada, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A partir de domingo, "há uma subida considerável da temperatura mínima" - que este fim de semana pode chegar a -1 graus Celsius nas terras altas - e também um aumento ligeiro das máximas.

O vento deverá diminuir de intensidade já a partir desta sexta-feira. Mas o fim de semana começa frio, chuvoso e nebulado, principalmente a norte do Cabo Mondego, estendendo-se às restantes regiões do norte e centro do país.

No sábado, a meio da tarde é esperada precipitação, ainda que fraca, principalmente no Minho. Mas também no interior da zona norte e centro, onde haverá formação de gelo ou geada. A chuva pode ou não chegar ao sul do país, nomeadamente a Setúbal, no final da noite. Mas como o frio se mantém, "é provável que esta precipitação chegue sob a forma de neve na Serra da Peneda do Gerês e Montesinho, bem como nos pontos mais altos da Serra da Estrela", explica a meteorologista.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ainda no sábado, haverá uma pequena descida da temperatura mínima. Nas regiões norte e centro poderão chegar aos -1 graus Celsius e 2 e 3 graus junto ao litoral oeste da região norte. No restante território, as mínimas serão mais elevadas. Contudo, de acordo com o IPMA, espera-se ainda uma pequena subida da temperatura máxima em todo o território continental, não ultrapassando os 15 graus, à exceção do Algarve, que pode chegar aos 17. A norte e centro, as máximas continuarão inferiores a 10 graus.

A partir de domingo, o cenário começa a mudar ligeiramente, embora a precipitação se mantenha. O dia será marcado por ocorrência de precipitação, em geral fraca, durante todo o dia, desta vez também na região sul. Mas haverá "uma subida considerável" da temperatura mínima, sendo que a neve ficará restrita aos pontos mais altos da Serra da Estrela - ou pode até nem nevar, diz Maria João Frada. Prevê-se também uma pequena subida da temperatura máxima, essencialmente na região centro.

O cenário deverá manter-se ao longo da semana, que começa com chuva fraca no baixo Alentejo e Algarve, até ao início da manhã, e que poderá chegar ao Norte no final do dia.