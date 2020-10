Novo recorde: esqueleto de T.Rex foi vendido por 27,5 milhões de euros

A venda de um dos esqueletos do Tyrannosaurus Rex mais completos do mundo rebentou as estimativas do leilão, ao ser vendido por 31,9 milhões dólares (27,5 milhões de euros) num leilão da Christie's na terça-feira à noite. A venda estabeleceu um novo recorde mundial para qualquer esqueleto ou fóssil de dinossauro já vendido em leilão. o nome do comprador não foi divulgado.

Stan, o T. rex, batizado em homenagem ao paleontólogo que descobriu os seus ossos, caminhou pela Terra há cerca de 67 milhões de anos. O seu esqueleto foi exibido na sede da casa de leilões em Nova Iorque com uma estimativa inicial de venda por 6 a 8 milhões de dólares.

Com 13 metros de altura e 12 metros de comprimento incluindo a cauda, ​​é composto por 188 ossos, o que o torna um dos maiores e mais completos esqueletos de T. rex do mundo.

O primeiro dos seus ossos foi encontrado em 1987 na Formação Hell Creek, que abrange partes de Montana, Dakota do Norte e do Sul e Wyoming, por Stan Sacrison, um paleontólogo amador.

Inicialmente identificados erroneamente como ossos de Triceratops, permaneceram intactos até 1992, quando se percebeu a sua verdadeira origem. Foram necessárias mais de 30 mil horas de trabalho manual para escavar e restaurar o esqueleto.

O esqueleto de Stan © Direitos reservados/ Christie's

Na investigação ao esqueleto, os cientistas descobriram que Stan sobreviveu a uma fratura no pescoço, após o qual duas das suas vértebras se fundiram. Também há sinais de perfurações no crânio e numa costela que pode ter sido causada por outro T. rex.

Em vida, Stan deveria pesar entre 7 a 8 toneladas. Viveu durante o período Cretáceo, há cerca de 115 milhões de anos, segundo paleontólogos da Universidade de Southampton.

O dinossauro foi estudado durante duas décadas no Instituto Black Hills, no estado de Dakota do Sul, e os paleontólogos produziram dezenas de artigos e estudos sobre o exemplar.