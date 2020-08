Máscaras. Como usá-las sem sufocar em pleno agosto?

As seis recomendações da Ordem dos Médicos para combater o vírus e preparar o inverno

Estamos a viver uma pandemia e o uso da máscara é, mais do que uma forma de nos protegermos uns aos outros, também uma obrigação. No entanto, em pleno verão, usá-la pode tornar-se bastante difícil.

A BBC perguntou a um dermatologista quais as máscaras que poderão ser usadas no tempo quente.

"O melhor é escolher uma máscara feita com um material respirável, como algodão ou até mesmo bambu", explica Adil Sheraz.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As máscaras cirúrgicas - as mais comuns, muito finas e de cor azul - são ótimas a fornecer proteção contra o novo coronavírus, mas não são as mais respiráveis.

As máscaras de algodão também não são as mais indicadas: absorvem mais fluidos e podem ficar húmidas, por isso, na opinião de Adil Sheraz, o melhor é andar com uma sobresselente.

O que pode ajudar é a cor da máscara

"Considere usar uma máscara de uma cor mais clara, em vez de uma mais escura", afirma o dermatologista, uma vez que as cores escuras absorvem mais luz e acabam por provocar mais calor. Se pensou em colocar a máscara no frio antes de a utilizar, saiba que essa não é uma boa ideia.

"Podem ficar com queimaduras de frio no rosto", explica Anil Budh-Raja, um clínico geral ouvido pela BBC.

O que pode igualmente ajudar quando se usa máscara no verão é abdicar da maquilhagem, uma vez que esta se mistura com o suor e pode obstruir os poros.

"Use protetor solar e um hidratante à base de água", aconselha o clínico geral.

"Coloque [protetor solar] e use uma máscara por cima",alerta. Porque a máscara não protege a pele dos raios ultravioleta.

A hidratação também é importante - não há problema em remover uma máscara para beber água, mas lembre-se de desinfetar as mãos antes de tocar na máscara para a remover e só o faça quando estiver distante de outras pessoas.

A Universidade Johns Hopkins também aconselha qualquer pessoa que se sinta com tonturas, com vertigens ou com dificuldade em respirar devido ao uso da máscara para se afastar da exposição solar.

"Como vamos responder aos efeitos do calor enquanto usamos máscara depende de uma combinação da intensidade do calor, duração da exposição e qualquer condição médica subjacente", alerta a universidade.

"Independentemente do tipo de máscara, não tente refrescar-se mergulhando a máscara em água. Molhar uma cobertura facial pode comprometer a sua capacidade de filtração", segundo o instituto Johns Hopkins.