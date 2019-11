Lisboa tem das escolas internacionais mais baratas da Europa

Chitra Stern, proprietária do Grupo Martinhal, que irá inaugurar uma escola internacional americana, já no próximo ano letivo

Atualmente, há 19 escolas internacionais em Lisboa, entre as quais cinco têm ensino bilingue, 17 são de ensino inglês, uma em francês e outra em alemão. E, de acordo com um relatório divulgado pela International Schools Database, uma plataforma que reúne dados sobre escolas internacionais em todo o mundo, aquelas que operam na capital portuguesa são das mais baratas da Europa. Entre as 21 cidades mais baratas, de 15 países europeus analisados, Lisboa ocupa o 9.º lugar.

A média das propinas anuais nas escolas da capital ronda os dez mil euros, variando entre os 4300 e os 14 694 euros. A mais cara é a St. Julian's School, uma escola particular internacional britânica em Carcavelos. Por outro lado, o Liceu Francês Charles Lepierre assume-se como o estabelecimento de ensino mais barato, em que a língua de instrução é o francês.

Top 21 das cidades mais baratas, em dólares © International Schools Database

No topo da tabela, está Copenhaga, na Dinamarca, como a cidade mais barata da Europa e a segunda mais barata do mundo, com uma média de 4542 euros por ano. Dados que podem ser justificados pelo facto de as escolas públicas e privadas (que incluem escolas internacionais) serem "fortemente subsidiadas pelo governo", avança a plataforma.

Contudo, é em Paris que se encontra o preço mínimo mais baixo (2544 euros), entre todas as cidades europeias. A capital francesa detém também a maior variedade de preços, podendo chegar aos 33 508 euros.

Do lado oposto está Zurique, na Suíça, a cidade mais cara, onde a média das propinas anuais é de 21 630. Esta é seguida por Genebra e Lausanne, que ocupam os 2.º e 3.º lugar, respetivamente, entre as mais caras, onde os preços começam nos 14 800 euros.

A partir do próximo ano letivo 2020/2021, Lisboa passa a contar com mais uma escola internacional, esta americana. No lugar da antiga Universidade Independente, em Lisboa, encerrada em 2007, vai agora nascer a United International School of Lisbon, administrada pelo grupo hoteleiro Martinhal - que a ergueu sob um investimento de 50 milhões de euros. Podem concorrer crianças e jovens, desde a pré-primária ao 12.º ano de escolaridade.