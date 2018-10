Trotinetes elétricas vão ter novas regras para circular em Paris

França vai proibir a circulação de trotinetes elétricas nos passeios e colocar regras para este meio de transporte no código da estrada.

Uma decisão que surge depois de as autoridades de Madrid (Espanha) também terem anunciado a criação de regras de circulação para estes veículos.

O anúncio foi feito pela ministra dos Transportes francesa Elisabeth Borne que no parlamento gaulês salientou que as trotinetes e outros "dispositivos", como segways ou scooters elétricas, vão integrar uma nova categoria de veículos no código da estrada do país.

Segundo a governante estes veículos não vão poder circular nos passeios por questões relacionadas com a "segurança dos peões".

Vão poder andar nas estradas e nas ciclovias e em áreas onde a velocidade máxima permitida é de 30 km/hora.

Em Madrid a idade mínima para andar de trotinete serão os 15 anos e, por exemplo, só podem circular na parte central de cada faixa da estrada.

Estas trotinetes também já circulam em Lisboa. Desde 4 de outubro que a empresa norte-americana Lime fornece este serviço