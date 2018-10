Sonda Voyager 2 estará prestes a deixar o sistema solar

A sonda Voyager 2 da NASA está próxima de entrar no espaço interestelar, afastando-se definitivamente da influência do Sol. De acordo com um comunicado divulgado pela agência espacial americana, foi detetado um aumento no fluxo de raios cósmicos vindos de fora do sistema solar, tal como aconteceu com a Voyager 1, em 2012, cerca de três meses antes de deixar a heliopausa (a última fronteira da heliosfera) e entrar no espaço interestelar.

Lançada em agosto de 1977 para explorar os planetas e as suas luas, a Voyager 2 encontra-se desde 2007 na camada mais externa da heliosfera (uma "bolha" magnética criada pelas emissões do Sol, que protege os planetas das radiações do espaço interestelar), conhecida como a heliopausa. Está a cerca de 17,7 mil milhões de quilómetros da terra, ou seja, mais de 118 vezes a distância da Terra ao Sol.

Se sair da heliopausa, a Voyager 2 torna-se o segundo objeto feito pelo homem, depois da Voyager 1, a deixar o sistema solar.

Desde o final de agosto, o instrumento "Subsistema de Raios Cósmicos" da sonda detetou um aumento de 5% nos raios cósmicos (partículas de movimento rápido que se originam fora do sistema solar) de alta energia. Como alguns desses raios são bloqueados pela heliosfera, é expectável que a taxa continue a aumentar à medida que a Voyager 2 atravessa a fronteira rumo ao espaço interestelar.

Embora os sinais sejam semelhantes aos que foram registados pela Voyager 1, não é certo que a Voyager 2 tenha uma experiência idêntica à da sua "irmã", uma vez que se encontra numa zona diferente da heliosfera, o que pode implicar um tempo de saída diferente.

"Estamos a assistir a uma mudança no ambiente em redor da Voyager 2, não há dúvidas sobre isso", disse Ed Stone, o cientista responsável pela missão, que em 2012 anunciou a entrada da Voyager um no espaço interestelar. "Vamos aprender muito nos próximos meses, mas ainda não sabemos quando chegaremos à heliopausa. Ainda não estamos lá - isso é uma coisa que posso dizer com confiança", lê-se no site da NASA.

A sonda foi construída pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em Pasadena, na Califórnia, que continua a operar as duas Voyager.