SATA cancela voos na quarta-feira. São afetados 863 passageiros

A SATA anunciou que irá cancelar os voos que estão previstos para quarta-feira, dia 2, até às 16.00, devido à passagem do furacão Lorenzo. São 24 voos, sendo que apenas dois faziam ligação ao continente e os restantes são regionais, que ficam suspensos, com 873 passageiros a serem afetados, segundo a companhia aérea.

"Devido à passagem do furacão Lorenzo pelo arquipélago dos Açores, que afetará particularmente as ilhas dos Grupos Central e Ocidental, a SATA Air Açores e a SATA Internacional - Azores Airlines informam que irão proceder ao cancelamento de voos programados para o dia 2 de outubro, devido às condições atmosféricas, afetando 670 passageiros nos voos da SATA Air Açores e 193 passageiros nos voos da SATA Internacional - Azores Airlines", adianta o comunicado da companhia aérea.

A SATA garante que "todos os passageiros afetados irão ser reacomodados em voos nos dias 2 a 4 de outubro".

De resto, a companhia prevê retomar ainda amanhã a normalidade: "A operação aérea para as ilhas do Grupo Central deverá ser retomada ainda no dia 2 de outubro, a partir das 16 horas, altura que se prevê melhoria do estado do tempo."

As duas ligações ao continente que foram canceladas referem-se aos voos Lisboa-Horta e Horta-Lisboa pela SATA Internacional.