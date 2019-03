São nove enfermeiras de uma unidade de partos... e estão todas grávidas

Estão habituadas ao trabalho de parto... das outras mulheres. Mas agora é a vez delas. Os bebés das nove enfermeiras da unidade de partos do Maine Medical Center, que estão todas grávidas vão nascer entre abril e julho deste ano, o que significa que elas, à vez, trocar de papel durante os próximos meses.

Encantadas com a coincidência, as enfermeiras grávidas decidiram tirar uma foto de grupo e publicá-la no Facebook - na fotografia falta uma, que não estava, na altura, no hospital.

"É muito bom vir para o trabalho e ver que outras mulheres estão grávidas, com as barrigas a ganhar forma, o que nos permite partilhar esta experiência", afirmou Amanda Spear, uma das enfermeiras, citada na Woman's Health on line.

Samantha Giglio, outra das nove enfermeiras, que está à espera do segundo filho, contou por seu lado que foi "fantástico" ir percebendo que "mais uma estava grávida". Samantha diz "ser reconfortante" saber que "vão cuidar umas das outras".

Quanto a falta de pessoal naquela unidadel, quando as crianças nascerem, não haverá problema. O hospital já anunciou que conta com outras 80 enfermeiras no stafe.