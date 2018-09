RTP termina com o programa "Prós e Contras". Fátima Campos Ferreira não comenta

No próximo dia 17 de dezembro, é transmitida a última emissão do "Prós e Contras". A direção de informação da RTP decidiu acabar com o programa apresentado por Fátima Campos Ferreira, após 16 anos em antena. A informação foi avançada pelo jornal Público e confirmada ao DN pela jornalista, que no início do ano vai regressar com um formato de entrevistas.

Fátima Campos Ferreira não quis comentar a decisão de pôr um ponto final no "Prós e Contras", apenas disse que está "a trabalhar para o programa de segunda-feira", remetendo mais esclarecimentos para a direção de informação da estação.

O DN tentou entrar em contacto com o diretor de informação, Paulo Dentinho, mas até momento não foi possível. Ao Público, Dentinho, considera que o programa "cumpriu bem os seus objetivos e fez o seu caminho". "Mas a televisão tem de se renovar, refazer, reconstruir", justifica o responsável, garantindo que vai haver um novo programa de debate na RTP1.