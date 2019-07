Paul Theroux vai participar na conferência "O Futuro do Planeta"

O escritor Paul Theroux é o mais recente orador anunciado da conferência "O Futuro do Planeta", marcada para os dias 14 e 15 de setembro, no Parque das Nações, em Lisboa.

Além da presença do escritor de viagens tão já confirmadas as presenças do ex-secretário de Estado norte-americano John Kerry, da exploradora e bióloga marinha Sylvia Earle e do ecologista Carl Safina para debater o futuro do planeta. Ao todo, serão mais de 50 oradores nacionais e internacionais, a passar pelo evento organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e pela Fundação Oceano Azul.

"O Grande Bazar do Mundo" é o tema escolhido pelo autor norte-americano. Paul Theroux fala a 14 de setembro às 15.25 no Teatro Camões, espaço onde vai decorrer a conferência.

Nascido em Massachusetts, filho de mãe italiana e pai canadiano de origem francesa, Paul Theroux é autor de livros como O Velho Expresso da Patagónia, Comboio Fantasma para o Oriente, Sul Profundo e O Grande Bazar Ferroviário. Venceu também, em 1981, o prémio James Tait Black Memorial Prize, o mais antigo prémio literário britânico pelo seu romance A Costa do Mosquito.