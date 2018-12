O segundo vídeo mais odiado da história do YouTube é um resumo de 2018

Campeões do YouTube. Os vídeos mais vistos em Portugal

O vídeo "YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind", que é uma revisão das músicas e tendências do ano que está a terminar, está a tornar-se um recordista do Youtube, sendo atualmente o segundo mais odiado da história daquela rede social da internet, tendo já superado os 7,1 milhões de "dislikes".

Este vídeo foi publicado há apenas três dias e aproxima-se vertiginosamente da publicação de 2010 do clip do single Baby, de Justin Bieber, que atingiu os 9,7 milhões de "não gostos".

O "Rewind 2018" tem merecido bastantes críticas na caixa de comentários, sobretudo devido à ausência de menção a alguns dos canais de sucesso do Youtube, como PewDiePie, que acusou os produtores do vídeo de não referirem alguns momentos-chave de 2018, sobretudo em relação ao tributo aos que morreram durante este ano, como Stefan Karl Stefansson, do programa infantil Lazy Town, que em Portugal foi traduzido como Vila Moleza.

Mas a ausência de referência à transmissão do combate de boxe entre Paul Logan e KSI, na Manchester Arena, que foi visto por cerca de 800 mil pessoas é outro dos pontos de crítica ao vídeo de recordação de 2018 por parte do YouTube.