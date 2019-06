O que fascina os jovens na Matemática. Henrique e Rafael seguiram-na até à faculdade

Números, equações e variáveis. A Matemática mostra logo ao que vem, mas não agrada a todos e entre os estudantes tem até a fama de bicho-papão. Os resultados dos exames nacionais não deixam mentir: no ano passado, as médias de Matemática A, do ensino secundário, desceram e aumentaram o número de chumbos, de acordo com os dados do Ministério da Educação. Uma prova que se repete nesta terça-feira, com cerca de 48 mil inscritos. Com tão fracos resultados, pode a Matemática ter um lado apaixonante? Henrique Navas e Rafael Gomes - um medalhado 16 vezes em provas de raciocínio matemático, o outro um simples apaixonado pela área - garantem que sim.

Não precisaram de o forçar, confessam. O gosto pelos números chegou cedo. "Comecei a perceber que não só gostava de 'brincar com os números' como tinha algum jeito", conta Rafael, de 22 anos, recordando que a paixão deve ter sido semeada ali pelos seus dez anos.