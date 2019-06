Nuvens que parecem ondas fotografadas na Virgínia

"As nuvens sobre Smith Mountain nesta tarde pareciam-se muito com ondas", escreveu no Facebook Amy Christie Hunter, partilhando na quarta-feira uma fotografia que tirou na Virgínia, nos EUA.

Estas nuvens, chamadas em inglês de Kelvin-Helmholtz, formam-se com diferentes densidades de ar, mais denso em baixo da nuvem e menos denso em cima dela.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na parte de cima, o vento acaba por soprar mais rapidamente do que na parte de baixo, o que, conjugado com a diferente densidade, leva as nuvens a enrolar como uma onda de oceano. Costumam formar-se normalmente ao amanhecer ou ao final da tarde.

Smith Mountain Lake é um reservatório criado pela construção, em 1963, da barragem de Smith Mountain, no rio Roanoke, na Virgínia.