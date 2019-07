Com a salvaguarda de 15% da sua Zona Económica Exclusiva em áreas marinhas protegidas a partir de 2021, Açores elevam a proteção oceânica num novo patamar e afirmam a sua liderança num projeto global: a defesa dos oceanos.

Em silêncio, de binóculos em punho, o jovem vigilante está atento ao mar. O olhar é demorado, minutos que passam a longas horas, sempre a controlar o horizonte. É o trabalho diário no posto de vigia dos Cedros, na ilha do Faial, a 20 minutos de caminho da Horta. As baleias andam por lá, isso é certo. Baleias-de-barbas, baleias-azuis e outras espécies, que por aqui passam em grande número nesta altura do ano, cumprindo as suas rotas migratórias - os cachalotes vêm mais no verão -, mas a neblina turva o horizonte. O mar, agitado, também não ajuda e a sua agitação tudo confunde. Se as baleias se mostrassem, poderia haver saída para o largo, para as ver de perto - não faltam turistas desejosos de embarcar nessa aventura. Mas hoje não será o dia.