Muitas notas de 19 e 20 levam inspeção a externato de topo do Porto

Entre 248 alunos inscritos no 10.º ano no Externato Ribadouro, do Porto, 128 tiveram a nota máxima - 20 valores - na disciplina de Educação Física no 2.º período, e apenas 12 não chegaram pelo menos aos 19 valores...ficando-se pelo 18. Foram estes desempenhos, denunciados pelo blogue de educação Com Regras, que levaram o Ministério da Educação a ordenar a abertura imediata de um inquérito ao prestigiado externato, com o ministro Tiago Brandão Rodrigues a avisar que não terá contemplações caso se confirme a existência de algum abuso.

"A Inspeção Geral de Educação e Ciência irá, através de processo de inquérito, investigar a situação descrita, bem como identificar os responsáveis por eventuais ilícitos praticados", confirmou o gabinete do ministro. "Caso se venha a verificar a prática de atos ilícitos desta gravidade, o Ministério da Educação agirá intransigentemente".

A denúncia partiu do autor do blogue Com Regras, Alexandre Henriques - ele próprio professor de Educação Física -, que revelou ter tido acesso às pautas de nove das dez turmas através de uma "fonte credível". O DN tentou contactar o Externato Ribadouro, já ao final da tarde, mas ninguém atendeu o telefone associado a este estabelecimento de ensino.

"Em 17 anos de ensino já atribuí alguns 20 valores, mas nunca no final de um período. Classificações de 18 são poucas e de 19 muito raras, conforme se pode constatar nas pautas por essas escolas fora", disse Alexandre Henriques, o qual ironizou sugerindo que "os clubes e as seleções nacionais deviam solicitar à direção a presença dos seus olheiros" mas, mais a sério, defendeu o que acabará por acontecer: uma visita da IGEC às instalações desta escola.

O blogue publicou imagens de algumas das pautas em causa, nas quais é possível constatar que muitos alunos - embora não de forma tão expressiva como na Educação Física - chegaram às notas máximas em várias outras disciplinas, incluindo Matemática e Física e Química.

Pautas revelam desempenhos de excelência a várias disciplinas © Imagem publicada pelo blogue Com Regras

Habituados a formar para o superior

O Externato Ribadouro é uma escola assumidamente vocacionada para ajudar os alunos a alcançarem as melhores notas possíveis e, com isso, acederem ao ensino superior. Em 2001, foi notícia em toda a imprensa do país por ter conseguido fazer entrar em medicina um total de 36 alunos.

Mas, embora o Ribadouro conste de uma lista de estabelecimentos de ensino referenciados por sistematicamente darem aos seus alunos notas que estes acabam por não conseguir confirmar nas avaliações externas, este externato também consegue por norma bons resultados nos exames nacionais.

Neste ano, por exemplo, ficou no 18.º lugar no ranking elaborado pelo DN com base nos exames nacionais de 2018.