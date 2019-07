Milhares de animais selvagens apreendidos em operação mundial

Marcelo promulga diploma que proíbe animais selvagens no circo

Milhares de animais, incluindo felinos, macacos, tartarugas, répteis, aves e até tubarões, foram apreendidos durante uma operação mundial contra o tráfico de animais selvagens que resultou na detenção de quase 600 suspeitos, anunciou esta quarta-feira a Interpol.

Durante esta operação, coordenada em junho pela Interpol e pela Organização Mundial das Alfândegas em 109 países, a polícia deteve 582 suspeitos e apreendeu 440 presas de elefante,mais de meia tonelada de objetos de marfim, 2550 metros cúbicos de madeira e 2600 plantas. No total, foram apreendidos nas mãos dos traficantes 23 primatas, 30 felinos, mais de 4300 aves, quase 10 mil animais marinhos, incluindo corais, cavalos-marinhos, golfinhos e tubarões, perto de 10 mil tartarugas e cerca de 1500 outros répteis.

As fotografias, divulgadas online pela Interpol, mostram peles de crocodilo apreendidas no Reino Unido, dezenas de papagaios amontoados numa pequena gaiola na Índia, ou peixes-zebra que morreram durante o seu transporte ilegal no Brasil.

Também foi apreendida, na Nigéria, meia tonelada de escamas de pangolim, às quais a medicina tradicional chinesa atribui muitas propriedades.

A operação desmantelou vários canais de comércio ilegal online, permitindo, em particular, a detenção de 21 pessoas em Espanha e a apreensão de 1850 aves na Itália.

Estas detenções e apreensões foram desencadeadas por uma equipa internacional de investigadores e agentes aduaneiros reunidos nas instalações da Interpol em Singapura.

Segundo a Interpol, outras detenções e processos podem ocorrer nas próximas semanas e meses.

Esta é a terceira operação desta magnitude realizada pela Interpol, depois de 2018 e 2017, com apreensões de vários milhões de dólares.