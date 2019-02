Mário Nogueira e a reunião com o Governo: "O que se vai passar hoje é pouco mais de nada"

Com zero expectativas, depois das declarações de membros do governo, os sindicatos de professores entraram por volta das 16.10 no Ministério da Educação, para uma reunião que, tudo o indica, nada de novo trará à discussão do tempo de serviço congelado. Os professores já apontam baterias para o parlamento.

Depois de o ministro das Finanças, Mário Centeno, ter anunciado no sábado não existir qualquer margem para melhorar as propostas aos professores (e aos enfermeiros) e de António Costa se ter hoje declarado surpreendido pelo facto de os sindicatos continuarem a exigir a devolução da totalidade dos nove anos, quatro meses e dois dias de serviço, Mário Nogueira, da Fenprof, assumiu à entrada que seria preciso pouco mais do que um milagre para haver acordo.

"Fiquei com a sensação de que o que se vai passar hoje é pouco mais de nada", disse, devolvendo a António Costa a acusação de "intransigência" e acrescentando a de "má-fé", por o primeiro-ministro alegadamente ter exigido abertura no que os sindicatos consideram não ser negociável: o tempo a devolver.

Defendendo que a lei do Orçamento do Estado apenas prevê a negociação do prazo e do modo desta devolução, e lembrando que na Madeira e nos Açores já foi aprovada a devolução de todo o tempo congelado, Nogueira manifestou-se confiante de que a questão "ficará resolvida nesta legislatura". Mas por via "da Assembleia da República".

Os sindicatos entregaram ainda assim uma proposta de negociação, subscrita por 60 mil docentes.