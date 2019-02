Marcelo recebe professores esta tarde em Belém

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai reunir nesta tarde, pelas 18.00, com representantes dos sindicatos de professores. Em causa está a recuperação do tempo de serviço congelado, cuja renegociação - apesar das recomendações nesse sentido deixadas pelo Chefe de Estado, ainda não foi desencadeada pelo governo.

A informação foi avançada em comunicado conjunto das diferentes organizações sindicais de professores, que espera convencer Marcelo a pressionar os responsáveis do governo a regressarem à mesa negocial: "A delegação, que integrará 4 elementos, em representação da FENPROF, FNE e Frente Sindical dos Professores, procurará sensibilizar o senhor Presidente da República para a injustiça, o desrespeito e a ilegalidade do Decreto-Lei que o governo aprovou na véspera do dia Mundial do Professor e que prevê a eliminação, para a carreira, de mais de 6,5 anos de trabalho dos docentes, explica o comunicado.

Recorde-se que, em dezembro, Marcelo recusou promulga rum decreto-lei do governo que propunha a devolução de dois anos, nove meses e dezoito dias de tempo de serviço aos professores, considerando que não tinha sido cumprida a obrigação - assumida em sede de Orçamento do Estado - de negociar com as organizações sindicais.

Apesar dos sucessivos apelos e protestos dos professores, o governo tem recusado agendar novas rondas negociais. Há alguns dias, o primeiro-ministro, António Costa, defendeu que neste momento não existem motivos para o fazer, visto os docentes também não terem alterado a sua exigência de verem devolvidos os nove anos, quatro meses e dois dias de tempo de serviço congelado que contabilizam. Costa defendeu também que o Orçamento do Estado permite ao governo retomar as negociações quando o entender, desde que isso suceda neste ano civil.

Nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores já foram aprovadas soluções que contemplam a devolução aos professores da totalidade do tempo de serviço congelado.