Mãe de Ronaldo lança apelo no Facebook. "Pela justiça. Ele merece"

Dolores Aveiro saiu em defesa do filho no Facebook, publicando uma foto na qual Cristiano Ronaldo surge como Super-Homem e lançando um apelo: "Quero ver quem tem coragem de pôr esta foto no perfil por uma semana e fazer uma corrente por ele... Por Portugal, por ele, pelos nossos, pela união do povo... pela justiça. Ele merece."

O apelo da mãe de Cristiano Ronaldo surge numa altura em que o jogador da Juventus está a ser investigado após ter sido acusado por Kathryn Mayorga de violação numa noite de junho de 2009, em Las Vegas.

A mensagem de Dolores Aveiro inclui várias hashtags: "Ronaldo estamos contigo até ao fim"; "Justiça CR7", "Ele merece o nosso apoio", "Deus nunca falha" e "Deus no comando".

Em pouco mais de uma hora, a mensagem já tinha mais de 2500 "gosto", 300 comentários e 1262 partilhas.