IPMA avisa que furacão Lorenzo poderá afetar os Açores na próxima semana

O furacão Lorenzo poderá vir a afetar os Açores, mas é "ainda incerta" a intensidade com que eventualmente atingirá o arquipélago na próxima semana, informou esta quinta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Num comunicado enviado às redações, o Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores adianta que às 09:00 de hoje "o furacão Lorenzo encontrava-se a 1.600 quilómetros a oeste de Cabo Verde, prevendo-se que nos próximos dias se desloque para norte".

"Nestas condições existe a possibilidade de o arquipélago dos Açores vir a ser afetado, por este furacão, na próxima semana (com uma probabilidade superior a 50%)", lê-se no comunicado assinado pela meteorologista Elsa Vieira, da delegação dos Açores do IPMA.

Tendo em conta "a distância a que o furacão se encontra", o IPMA refere que "existe ainda um grau de incerteza relativamente à sua trajetória e respetiva intensidade com que poderá atingir o arquipélago".

Um novo comunicado do IPMA será emitido sexta-feira às 12:00 locais (mais uma hora em Lisboa).