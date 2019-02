Inclusão e menstruação estão a chegar aos emojis

Feliz dia do emoji! Apple e Facebook celebram a efeméride

230 novos emojis, contabilizando 171 variações possíveis como género e tom de pele, foram aprovados pela Unicode e deverão começar a chegar aos smartphones já em março. Entre as novidades estão a acessibilidade, a inclusão de pessoas com deficiência e uma gota de sangue a simbolizar a menstruação.

A gota de sangue a representar o período é uma reivindicação já com dois anos, por parte da Plan International UK e pela sua diretora geral, Lucy Russel, que vê no novo emoji uma forma de contrariar "a vergonha e o estigma" que "ainda afetam as experiências das raparigas e das mulheres em relação à menstruação".

Ainda assim, a grande aposta foi mesmo a inclusão, havendo por exemplo personagens a apontar para um ouvido de forma a darem a entender que são surdas, braços e pernas mecânicos, cães guias, aparelhos para os ouvidos ou cadeiras de rodas. Alguns já tinham sido propostos e anunciados pela Apple em março do ano passado.