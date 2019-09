Talvez olhar um tubarão de frente ajude a perder o medo, perceber que é um animal extraordinário, e que temos de salvá-lo da extinção - algumas das 350 espécies já vão com uma redução de 90% do número de exemplares. Talvez chamar um nome próprio, como Matilda, a uma tartaruga verde da Bahamas, ou George Doido a uma baleia-cria em Tonga, ajude a despertar a consciência do mal que estamos a fazer à natureza. Talvez contar, numa fotografia, a história de um amor subaquático entre duas tartarugas, nas Bahamas, contribua para que quem a vê se sinta conectado o suficiente com aqueles animais para decidir mudar de hábitos. E salvar o ambiente.

São todas estas as convicções de Hussain, filho do príncipe Aga Khan, segundo na linha de sucessão da liderança dos ismaelitas, um ramo ultra-progressista do islão xiita. Por isso decidiu transformar o que era um hóbi (de herdeiro de uma das maiores fortunas do mundo), numa ação cívica, entre o ativismo e a arte. "Faço isto para que as pessoas vejam de perto como estes animais são extraordinários e como as nossas ações estão a pô-los em perigo", diz Hussain, numa visita privada, antes da inauguração da sua exposição O Mar Vivo, no Museu Nacional de História Natural.