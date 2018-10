Estas são as melhores fotografias de paisagens do Reino Unido

Estas são as melhores fotografias de vida selvagem do ano

Todos os anos a empresa britânica Take a View organiza o concurso "Fotógrafo de Paisagens do Ano". Os juízes da competição escolhem as melhores imagens que mostram paisagens urbanas e rurais no Reino Unido.

A imagem vencedora da competição intitula-se "Picos de gelo", e é da autoria de Pete Rowbottom. Por outro lado, Josef FitzGerald Patrick venceu a categoria de Jovem Fotógrafo de Paisagens do Ano, através da imagem "Fim da terra".

As imagens vencedoras do concurso deram origem a uma exposição que vai estar patente na estação de comboios de Waterloo, em Londres, entre os dias 19 de novembro e 3 de fevereiro de 2019, depois vai fazer uma tournée por algumas das maiores estações ferroviárias no Reino Unido. Foi também lançado um livro com as fotografias premiadas.

Percorra a galeria de imagens e conheça os vencedores por categoria da edição deste ano.