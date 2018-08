Emirates anuncia um novo serviço para transporte de animais domésticos

Foi apresentada a Emirates Pets, uma nova divisão da Emirates SkyCargo, que corresponde a um serviço de transporte aéreo de animais domésticos. Os serviços apresentados já existem na Emirates SkyCargo, mas oferece novidades, como o transporte porta-a-porta ou reservas de voos de regresso para animais de estimação, mediante o preenchimento de documentação por parte dos donos.

A oferta é válida para mais de 160 destinos, acontecendo também uma parceria com a Snoopy Pets, um dos principais prestadores de serviços na área do transporte de animais de estimação no Dubai. Esta parceria cria um serviço premium de porta-a-porta em 16 mercados, chamado Emirates Pets Plus. Neste serviço premium está incluída toda a documentação necessária, a deslocação de um animal de estimação ao veterinário e o transporte deste para o aeroporto.

Além de Portugal, este serviço diferenciado está disponível no Bahrain, Brasil, Chipre, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Malásia, Holanda, Singapura, África do Sul, Espanha, Suíça, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Existe também a opção de quem quiser levar os seus animais de estimação em, por exemplo, fins de semana prolongados, reservar-lhes uma viagem de regresso.

O Emirates Pets foi criado a pensar na segurança e conforto dos animais de estimação, refere uma nota da empresa, que inclui recursos como a localização do animal, áreas especializadas de cuidados nos aeroportos da Emirates SkyCargo, no Aeroporto Internacional do Dubai e Dubai World Central. Será também tido em consideração as condições ideais para o transporte, como a temperatura, várias estruturas por todo o mundo e cuidados veterinários todos os dias e durante todo o dia, promete a empresa.