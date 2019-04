"Até agora não vimos progresso suficiente, e rápido, no que as plataformas disseram que iriam fazer"

É um dia chuvoso em Bruxelas. O escritório de Julian King, no 10.º andar do edifício Berlaymont, a sede da Comissão Europeia, parece minimalista, à primeira vista. Ao lado da secretária do King está um armário de vidro escuro cheio de livros. Por alguma razão, além de King ser um comissário britânico em tempos de Brexit, parece que já está pronto para partir. Duas fotos da rainha inglesa estão encostadas às janelas. Uma delas mostra-a a posar com os seus cães numa escadaria. No sofá de King estão pousadas quatro almofadas - duas com a bandeira da UE e duas com a Union Jack, a bandeira do Reino Unido.

King senta-se numa grande mesa para a entrevista. Há um livro em cima da mesa: On Grand Strategy, de John Lewis Gaddis. As palavras que o comissário mais usará, ao longo de meia hora de entrevista, são "envolver" e "debater". Mas deixa avisos sérios a Facebook e Google. Sem progressos, haverá regulação europeia: "Assumimos um compromisso coletivo e, se em setembro, um ano após o código de conduta original, não houver progressos, então olhamos para a regulamentação, que nunca excluímos."

A dois meses das eleições para o Parlamento Europeu, quais são as suas expectativas? Haverá ataques de fake news transfronteiriços? Tem alguma informação sobre isso?

Não tenho provas concretas de que alguém esteja a planear fazer alguma coisa durante as eleições para o Parlamento Europeu. Mas se olharmos para o historial, temos de pensar que é uma probabilidade. Estudámos 30 incidentes diferentes de tentativas ou de manipulação em diferentes processos democráticos na Europa e fora da Europa. Temos de estar preparados. A outra coisa que temos de ter em mente é a natureza das eleições para o Parlamento Europeu. Têm lugar durante vários dias em, pelo menos, 27 estados-membros diferentes e têm um período de campanha bastante longo em muitos países diferentes. Se alguém quiser fazer alguma coisa desse tipo, há muito espaço. E é assim que estamos a dar alguns passos, que estamos agora a tentar tornar essa manipulação mais difícil. Não podemos garantir que se possa evitar qualquer manipulação, mas podemos torna-la mais difícil para as pessoas que podem tentar fazê-la.

De onde vem a ameaça?

A ameaça vem de diferentes direções. Para a Europa existem obviamente tentativas possíveis de manipulação a partir do exterior. Documentámos uma série de casos não só durante as eleições, mas ao longo dos últimos anos de campanhas organizadas de desinformação pró-Kremlin. Mas há outros que aprenderam as regras do jogo e que o utilizam, e não são necessariamente de fora da União Europeia. Mas seja qual for a direção de onde venha, estruturalmente é o mesmo desafio. Portanto, as medidas que estamos a tomar são para nos tornarmos mais resistentes às tentativas de realizar uma campanha de desinformação de onde quer que ela venha.

A impressão que temos é que a Comissão está concentrada nesta ameaça externa porque é o único mandato de que dispõe...

Os estados-membros são responsáveis pela realização das suas eleições. O que estamos a fazer é ajudar e apoiar. Em particular, podemos oferecer ajuda e apoio, quando existe um elemento transfronteiriço neste contexto. É esse o trabalho que estamos a fazer com os nossos estados-membros. Esse é o trabalho que estamos a fazer com a sociedade civil e esse é o trabalho que estamos a fazer com as plataformas. Mas se há um pedaço de desinformação que é identificado, então nós, assim como outros, podemos tentar oferecer uma correção. Para que, se houver uma desinformação num determinado país que seja claramente falsa, se se tratar da comissão, então a comissão, como qualquer outra pessoa poderia fazer, pode oferecer uma correção. Estes são os quadros em que podemos agir.

O que é realmente limitado, não é?

Nunca dissemos que estamos a tentar estabelecer-nos como uma autoridade sobre se a informação política é verdadeira ou falsa. Porque isso é essencialmente censura. Estamos a falar de transparência, tentando reforçar a transparência. Tentar reforçar a nossa informação sobre a proveniência e o contexto da informação e reforçar a possibilidade de as pessoas que recebem a informação formarem o seu próprio juízo crítico. Mas não é para nós - eu acho que seria errado para nós colocarmo-nos no papel de algum tipo de juiz, que diz às pessoas o que elas devem pensar.

Referiu que está interessado em campanhas transfronteiriças. Essa é também uma das nossas principais preocupações. Temos estado a analisar casos diferentes, sendo um deles o Pacto de Migração da ONU. Havia muita desinformação a acontecer. Tem alguma prova de que houve uma coordenação por detrás disto?

Não tenho nenhuma prova.

Tem alguma prova de que alguma vez se realizaram campanhas de desinformação coordenadas entre diferentes Estados europeus?

Não estou ciente disso. Mas eu não faço o mapeamento real. Estamos a fazer previsões e a apoiar as pessoas que podem fazer isso. A nível interno, estamos a apoiar as equipas da StratCom, que analisam estas campanhas coordenadas transfronteiriças. E externamente, por assim dizer, patrocinámos e promovemos esta nova rede de reação rápida, no âmbito do qual reunimos os estados-membros para refletirem sobre a forma como podem mapear e reagir à coordenação das campanhas transfronteiriças. Isso é novo. Uma das críticas, que é totalmente legítima, é que deveríamos tê-lo feito mais cedo.

Porque ainda não existe essa coordenação, hoje?

Todos estão nomeados, agora. Estaremos envolvidos. Vamos apoiá-los. Estamos a planear fazer alguns exercícios. Para que as pessoas se habituem a trabalhar em conjunto e a apoiarem-se umas às outras na tentativa de mapear este tipo de campanhas transfronteiriças. Deveríamos tê-lo feito mais cedo, mas estamos onde estamos e estamos agora a tentar fazê-lo. Há as eleições para o Parlamento Europeu e são muito importantes. Mas, na verdade, se olharmos para as eleições em toda a Europa, temos todas as semanas eleições, quer a nível nacional, quer a nível regional. Este problema é muito importante durante as eleições, mas não apenas durante as eleições. O trabalho que estamos a fazer agora é também importante a longo prazo no futuro.

Disse há pouco uma coisa que parece uma nova estratégia de comunicação da Comissão. Que quando há um ataque direto à Comissão ou aos temas da UE, agora a Comissão está a responder.

Não sei se isso é novo. Quero dizer, obviamente, que há exemplos que atraem mais atenção. Porque estamos a preparar as eleições para o Parlamento Europeu e porque estamos a falar destas questões mais do que no passado, isto atrai mais atenção. Mas não se trata de estabelecermos um julgamento, mas se algo se revelar falso, tanto quanto nós, como qualquer outra pessoa, temos o direito de emitir uma correção.

Falemos agora das plataformas. Porque a estratégia da UE assenta na responsabilidade das plataformas, certo?

Há três áreas chave. Uma das prioridades é o envolvimento com a sociedade civil. Isto é absolutamente fundamental para o trabalho a longo prazo sobre a consciência crítica, a consciência dos cidadãos e a diversidade dos meios de comunicação social. Um ambiente em que as pessoas sugerem correções. Depois há a questão do trabalho com os estados-membros. Essa é a área da rede de reação rápida. Mas é também a nova rede de proteção eleitoral que criámos. Outra é a área das plataformas. As plataformas são muito importantes porque são um suporte importante para isto. O que mais mudou neste mundo foi a velocidade e o alcance das plataformas como meio de difundir a desinformação, e é por isso que nos comprometemos com elas.

O relatório da Câmara dos Comuns do Reino Unido denunciou o Facebook como sendo um "gangster digital". Concorda com esta afirmação?

Não represento o parlamento britânico. Tem de lhes perguntar. Estamos a trabalhar em conjunto com as plataformas com base no código de conduta. Congratulamo-nos com o facto de as plataformas se envolverem connosco. Congratulamo-nos com o facto de terem concordado com o código de conduta. Agora estamos muito interessados em que as plataformas prestem contas do que eles concordaram que iriam fazer. É este processo de relatórios mensais que estamos a viver. A força disso é que não somos nós, do lado de fora, a impor requisitos às plataformas. Eles identificaram essas áreas, que eu concordo que são as áreas-chave, e identificaram passos concretos que vão tomar.

Mas, em termos concretos, as plataformas estão a cooperar? Porque prometeram muitas coisas...

Até agora não vimos progresso suficiente, e rápido o suficiente, nos temas que as plataformas disseram que iriam fazer.

O seu último relatório foi bastante negativo. O que falta na sua opinião?

Temos um problema com a entrega de material em torno de anúncios, porque existem vários cenários, e não está claro o quão rápido isso vai acontecer em toda a União Europeia. Temos um problema com contas e bots falsos. Parece que temos problemas de contagem. E temos de ir mais longe. Por um lado, as plataformas lideradas pelo Facebook, disseram que estão a fechar milhões e milhões e milhões de novas contas. Por outro lado, pelos seus próprios números, existe ainda um stock de contas, que não parece estar a descer. De facto, pelos seus próprios números, parece ter subido. Também pelos seus números, e algumas análises externas, parece que algumas dessas contas estão ativas no conteúdo político. E depois temos uma terceira categoria de problemas, que é a da transparência. As diferentes plataformas lideradas pelo Facebook estão a desenvolver novas ferramentas para permitir a análise do que está a acontecer nas suas plataformas. Mas está a ficar mais difícil um escrutínio externo independente. Embora nos congratulemos com o fato de que eles estão a desenvolver ferramentas que geram mais informações sobre o que acontece nessas plataformas, não queremos que isso seja feito à custa da possibilidade de acesso ao escrutínio independente.

As plataformas estão numa posição delicada, onde precisam mostrar que estão a fazer progressos porque isso tem um impacto económico, por exemplo - as ações do Facebook caíram. Mas, por outro lado, tem a impressão de que estão dispostas a pôr em causa o sistema em que se habituaram a prosperar?

Nós vamos tentar fazer progressos nas três áreas de problemas que descrevi. Estamos a tentar fazer isto através do envolvimento com as plataformas. Penso que a maioria das plataformas, se não todas, compreenderam que existe um grande enfoque nesta questão. E mostram que estão a fazer progressos, e nesse caso congratulamo-nos com isso, e isso é vantajoso para todos. Por outro lado, se não há progresso nessas áreas, nós comprometemo-nos a relatar esse facto. Isso será negativo para as plataformas. Também não é o que queremos. Queremos mostrar que estamos a fazer progressos neste domínio, a fim de reforçar a confiança em torno das atividades das plataformas no período que antecede as eleições europeias. Por isso, estamos a pressionar as plataformas para tentarmos entrar naquele lugar positivo... Há tantos comissários como plataformas. Então temos na próxima semana Ansip, Jourova, Gabriel e eu. E isso, eu acho que é bom. Quanto mais, melhor.

O que está disposto a fazer, se os progressos não vierem ou não contiverem o que espera?

Existe um período de pressão particular até às eleições para o Parlamento Europeu por boas razões, porque queremos realmente fazer progressos neste domínio como uma das vias a seguir. Mas este processo irá além das eleições para o Parlamento Europeu. Iremos rever a situação geral no início do Outono. Se me vou envolver nisso ou não, é outra história. Assumimos um compromisso coletivo e, se em setembro, um ano após o código de conduta original, não houver progressos, então olhamos para a regulamentação, que nunca excluímos. Já passámos por este processo antes, como sabem, num contexto diferente. Por exemplo, em torno do conteúdo terrorista ilegal.

Há um problema com bots e algoritmos. Não necessitamos de um pouco de ordem neste mundo dominado pela inteligência artificial na internet?

Sobre bots, eu não vejo pessoalmente nenhuma razão, para que bots, robôts, e não pessoas, devam poder divulgar conteúdo político. Sou contra o uso de bots para fazer circular conteúdo político. Essa é a minha opinião pessoal. Isso também é uma questão técnica. Estamos comprometidos com as plataformas em torno do papel das contas e bots falsos. Temos também de nos envolver com as plataformas em torno da questão do efeito num espaço político de confinamento algorítmico ou do efeito garrafa. Para evitar que mecanicamente sejamos alimentados cada vez mais com o mesmo tipo de informação e vivamos numa câmara de eco. Temos de nos empenhar nisso porque é um efeito mecânico de um modelo que foi concebido para ajudar as pessoas a fazer escolhas sobre como comprar coisas. Isto é uma consequência perversa, suponho que não seja intencional.

Mais uma vez, no que se refere à regulamentação: Vemos agora que existe uma lei em França, e outra na Alemanha. Acha que estas leis devem ser feitas a nível europeu?

Devemos avançar para a regulação? É claro que estão a falar comigo aqui, na Comissão. O nosso papel é analisar o que é necessário fazer a nível da UE para ajudar a apoiar os Estados-Membros. Só estaríamos a propor qualquer regulamentação, se concluíssemos que era útil para tentar fazer algo a nível europeu. Não é nosso dever regular a nível nacional. Mas se queremos fazer algo nesta área, que é complicada e difícil, é melhor tentar fazê-lo em toda a UE do que fragmentar a resposta nos diferentes estados-membros. Acho que este é um caso em que é mais provável que se faça progresso com as grandes plataformas de redes sociais, se pensarmos em escala. Elas estão mais interessadas em se envolver e fazer progressos, se trabalharmos como 27 ou 28 estados do que se fizermos isso mercado a mercado.

Durante a nossa entrevista, ouvi-o repetir, principalmente, as palavras "envolver" e "debater".

A rede eleitoral está a fazer coisas concretas, a rede de reação rápida vai fazer coisas concretas. Temos de responsabilizar a sociedade civil, os Estados-Membros e as plataformas para que se registem progressos nesta matéria.

Desta forma, a UE parece deixar para essas empresas privadas o papel de censurar. O Facebook tem de decidir se tem de fechar uma página ou não.

​​​​​​​Estou a tentar separar as medidas que vão para além do conteúdo e as medidas que estamos a aplicar através do código de conduta, neste momento, que dizem respeito a acordos estruturais que promovem a transparência. A única coisa nesse espaço de que estamos a falar é de fechar bots e contas falsas.