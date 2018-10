Dois astronautas a bordo da nave russa Soyuz MS-10 foram obrigados a fazer uma aterragem de emergência devido a uma falha nos propulsores, após o lançamento, no Cazaquistão, de acordo com a NASA. A nave devia transportar os dois tripulantes para a Estação Espacial Internacional onde permaneceriam durante seis meses. Neste momento desconhecem-se as causas que provocaram a falha no motor da Soyuz MS-10.

O astronauta norte-americano Nick Hague, da NASA, e o cosmonauta Alexey Ovchinin, da agência espacial russa Roscosmos, regressaram à Terra usando uma trajetória mais acentuada que a trajetória aerodinâmica habitual. Já estão a caminho equipas de resgate e demorará uma hora e meia para chegarem ao local.

Nenhum dos dois astronautas está ferido. Esta era a primeira missão no espaço para o norte-americano.

De acordo com os planos estava previsto que a nave viesse a cumprir quatro voltas à Terra durante seis horas para depois acoplar na Estação Espacial Internacional.

Na Estação Espacial Internacional encontram-se, desde junho, os membros da Missão 57, o comandante Alexander Gerst da Agência Espacial Europeia, a piloto da NASA, Serena Auñon-Chancellor e o piloto da Roscosmos Serguei Prokópiev.

