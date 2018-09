Anda de comboio na Ponte 25 de Abril? Tome lá uma maçã e um café

A próxima semana é de sensibilização dos cidadãos europeus para a utilização dos transportes públicos em vez do carro particular. Por isso mais de duas mil localidades em toda a Europa têm ações de rua e seminários onde se destacam as vantagens ambientais da redução do número de veículos nas estradas e do uso dos transportes coletivos.

Mas há uma iniciativa que "foge" ao habitual: quem for apanhar o comboio que faz a ligação entre as duas margens do Tejo na Estação do Pragal, em Almada, vai ter direito a uma maçã e a um café.

Esta oferta só é válida para este dia e parte da Agência Municipal de Energia de Almada e da Fertagus (que explora a travessia ferroviária pela Ponte 25 de Abril). Isto além de os passageiros que utilizem carro podem deixá-lo no parque de estacionamento gratuitamente.

Este é um "mimo" que as duas entidades fazem aos passageiros e que integra as iniciativas preparadas pela autarquia e a empresa para a Semana Europeia da Mobilidade que decorre entre 17 e 23 deste mês.

De acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente pelo menos 84 municípios têm agendadas para a próxima semana iniciativas relacionadas com o tema. No último dia muitas vão aderir ao Dia sem Carros fechando algumas ruas à circulação automóvel, como vai acontecer em Lisboa.

No caso do comboio da ponte, já este domingo quem levar uma bicicleta até às estações da Fertagus não vai pagar bilhete sendo esta uma ação que se associa ao Passeio de bicicleta Bicla Fest - Lisboa Ciclável, organizado pela Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta.

Iniciativas em Lisboa

Em Lisboa, a semana da mobilidade arranca este domingo com uma "Volta aos museus em Bicicleta", um desfile de elétricos com História, o já referido passeio de bicicleta e várias atividades e workshops para crianças.

Na capital haverá, por exemplo, exposições, passeios durante a noite (Sitgo Night Riders), a Conferência Wise Mobility Mobilidade Sustentável para as cidades do Futuro e ações de sensibilização da utilização de bicicletas para as idas para a escola.

A Agência Portuguesa do Ambiente destaca para a edição deste ano a campanha com o slogan "Combina e Move-te", com a qual pretende chamar a atenção para as vantagens de combinar vários meios de transportes na mesma viagem.

Nesta Semana Europeia da Mobilidade os municípios participantes têm ainda de assumir o compromisso de investir em medidas que "concretizem e permitam, desde já e num futuro, atingir o objetivo principal desta campanha, viver-se em cidades e vilas mais sustentáveis, assegurando uma mobilidade mais sustentável", pode ler-se numa nota da APA.