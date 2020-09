Há vida em Vénus? Descoberto gás que é produzido por seres vivos

Um grupo de investigadores confirmou a "presença aparente" nas camadas de nuvens de Vénus de fosfina, um gás existente na atmosfera da Terra, e a sua origem pode ficar a dever-se a um fenómeno desconhecido ou a uma forma de vida, segundo um estudo publicado esta segunda-feira na Nature Astronomy .

É a primeira vez que a fosfina (hidreto de fósforo ou fosfano) foi encontrada num dos quatro planetas telúricos do Sistema Solar, "fora da Terra", disse à AFP Jane S. Greaves, professora de astronomia da Universidade de Cardiff, que coordenou o estudo.

Mas uma portuguesa de 33 anos também participou na investigação. Clara Sousa Silva, investigadora do Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos, é uma das 19 pessoas que assina o trabalho científico. Clara, que se doutorou em Londres, é conhecida como a "doutora fosfina" por se dedicar essencialmente ao estudo deste gás e da sua presença fora da Terra.

A astrofísica molecular tem no seu site a seguinte declaração de intenções: "Sou uma astroquímica quântica e comunicadora de ciência. Um dia espero detetar um planeta habitável usando espectroscopia [estudo da interação entre a radiação eletromagnética e a matéria]. Até lá, passo a maior parte do meu tempo trabalhando no duro."

Clara Sousa-Silva

No caso da presente investigação, o gás foi detetado pela observação da atmosfera venusiana com a ajuda de dois radiotelescópios. "Pode vir de processos fotoquímicos ou geoquímicos desconhecidos, ou por analogia, da produção biológica de fosfina na Terra, graças à presença de vida", explica o estudo.

BREAKING: Phosphine gas has been found in Venus"s atmosphere. This gas is only known to be produced from life forms or artificially in a lab. A STRONG indicator of life on Venus. pic.twitter.com/wIoGMOhj3N - Science & Space (@ScienceIsNew) September 14, 2020

Este composto também é encontrado em planetas gigantes gasosos do Sistema Solar, como Júpiter e Saturno, mas não é de origem biológica.

A presença de fosfina, um composto altamente tóxico, não é surpreendente na atmosfera infernal do segundo planeta mais próximo do Sol, que tem 97% de dióxido de carbono.

Na sua superfície, a temperatura média é de 470º C, com uma pressão mais de 90 vezes superior à da Terra.

Mas é na espessa camada de nuvens hiperácidas que cobrem Vénus até cerca de 60 km acima do nível do mar que a equipa de Greaves supõe que as moléculas podem ser encontradas.

"Lá, as nuvens são 'temperadas', em torno de 30° C", afirma o estudo, que não exclui a hipótese do gás se formar em altitudes cada vez mais baixas e quentes antes de subir.

Na Terra, a incolor fosfina está geralmente associada à presença de micróbios que vivem em ambientes onde não há oxigénio. É usada para produzir inseticidas e circuitos elétricos, entre outros.

Mas de onde vem? Jane Greaves, que espera "ter levado em conta todos os processos passíveis de explicar a sua presença na atmosfera de Vénus" antes de descartá-los, acredita que apenas um processo desconhecido ou uma forma de vida permanecem como hipótese.

Neste último caso, "acreditamos que teria um tamanho pequeno, para flutuar livremente", explica o cientista, cujo estudo "insiste que a deteção da fosfina não supõe uma prova robusta de vida, mas apenas confirma uma química anormal inexplicada".

É por isso que Greaves e os seus colegas defendem uma observação mais precisa deste fenómeno, usando um telescópio espacial ou uma nova visita de uma sonda a Vénus ou à sua atmosfera.