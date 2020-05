Especialistas encontram covid-19 em sémen humano

Origem do novo coronavírus. "Está a faltar uma peça do puzzle", diz investigador

Trata-se de um estudo de cientistas chinesas e é baseado num pequeno número de doentes. O objetivo da investigação é perceber se o vírus é sexualmente transmissível.

O esperma de homens infetados com covid-19 foi testado e o estudo revela que uma minoria tinha o novo coronavírus no sémen, o que indica, que existe uma pequena probabilidade da doença poder ser transmitida sexualmente.

A investigação foi realizada pelos médicos do hospital municipal de Shangqiu, na China, e testou 38 homens hospitalizados com a doença. Seis deles (16%) apresentaram resultado positivo para Sars-CoV-2 no sémen.

As conclusões são ainda preliminares e baseadas num um pequeno número de casos, são necessários mais estudos para verificar se a transmissão sexual pode ter um papel na pandemia de covid-19, escreve o The Guardian.

Cientistas independentes consideraram a descoberta interessante, mas alertaram que deve ser vista com precaução e tendo em conta outros estudos que não encontraram covid-19 no esperma humano..