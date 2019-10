Professores manifestam-se para celebrar a profissão

Os professores descem este sábado a Avenida da Liberdade, até ao Rossio, em Lisboa, numa manifestação que vai terminar sem discursos devido ao e que pretende ser uma celebração do dia Mundial do Professor. Os sindicatos esperavam milhares de docentes presentes, mas a mobilização está mais reduzida do que habitualmente.

O secretário-geral da Federação Nacional de Professores (FNE), João Dias da Silva, admitiu antes à agência Lusa que se trata de "um dia complexo" e que havia "menos mobilização". A data coincide com o dia de reflexão para as eleições legislativas que decorrem este domingo, 6 de outubro, estando determinado por lei que não pode ser feito qualquer tipo de apelo ao voto partidário. O que leva a organização do desfile a estar mais atenta a cartazes e palavras de ordem que possam ser ditos e exibidos durante o percurso, mas não mais do que isso. Até porque, como frisaram os dirigentes sindicais, as manifestações de professores não costumam ser palco de campanha eleitoral ou apelo direto ao voto em candidatos.

Imediatamente antes de começar o desfile, um agente da polícia dirigiu-se a um dos manifestantes que segurava um cartaz artesanal com a inscrição "amanhã voto" de um lado e "e não me esqueci" do outro. O professor Gabriel Lagarto, 49 anos, da Escola Conde de Ourém, disse aos jornalistas que o agente se lhe dirigiu "muito educadamente" chamando a atenção de que, se o seu cartaz fizesse uma referência política, não o poderia levar. O professor explicou que respondeu ao agente policial estar em causa apenas um apelo ao voto, mas não em relação a qualquer partido político.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ainda assim, João Dias da Silva disse esperar que nesta manifestação venham a estar à volta de dez mil pessoas, assinalando que se deslocaram professores de todo o país em 40 a 45 autocarros.

A concentração está marcada para as 14:30, no Marquês de Pombal, de onde os professores seguem até ao Rossio, descendo a Avenida da Liberdade e passando pelos Restauradores.

No final não haverá discursos, apenas breves saudações aos professores dirigidas, nomeadamente, pelos dois secretários-gerais das duas federações de professores, Mário Nogueira, da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) e João Dias da Silva, da Federação Nacional de Educação (FNE).

Profissão envelhecida

"Rejuvenescimento e Valorização da Profissão Docente", dita a faixa segurada pelos dois dirigentes das duas maiores federações de docentes, a FNE e a Fenprof, Mário Nogueira e João Dias da Silva.

Os sindicatos aproveitam o momento para marcar algumas das suas principais reivindicações que farão parte do caderno reivindicativo a apresentar ao próximo Governo, como um regime especial de aposentação, a revisão dos horários de trabalho, o combate à precariedade ou a recuperação integral do tempo de serviço congelado, um tema que as estruturas sindicais não dão por encerrado, apesar da votação de maio no parlamento, que negou a recuperação dos nove anos, quatro meses e dois dias exigidos pelos professores.

Os manifestantes exibem sobretudo bandeiras das duas federações representadas na manifestação, mas veem-se outras bandeiras com o já muito conhecido slogan referente ao tempo de serviço que os professores querem ver recuperado, "9A4M2D - todo o tempo", e ainda outras apelando ao "fim dos abusos nos horários". A maioria dos cartazes tem símbolos dos sindicatos.

A manifestação é convocada não só pelas duas federações de professores, mas também por outros oito sindicatos mais pequenos.

"Faz todo o sentido celebrar, [...] todos os anos faz sentido", disse João Dias da Silva, da FNE. O sindicalista disse ainda que no final do desfile, no Rossio, vai ser aprovada uma resolução com "as preocupações dominantes" da classe, como "o excessivo envelhecimento dos professores", dos quais "só 1% tem menos de 30 anos", com reflexos na "qualidade do serviço educativo".