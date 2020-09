Covid-19 muda consumo: mais canábis, menos ecstasy e cocaína. Preços subiram

As medidas de confinamento impostas devido à pandemia provocada pela covid-19 provocaram várias mudanças nos padrões de consumo e tratamento dos toxicodependentes europeus: os centros de acompanhamento fecharam e os técnicos tiveram de se adaptar com o recurso à telemedicina; o preço das drogas subiu numa primeira fase e os padrões de consumo alteraram-se com uma subida da utilização da canábis e uma diminuição das chamadas drogas sociais como o ecstasy e a cocaína.

Esta é uma das principais análises ao comportamento e tendências do mercado/consumo de droga publicadas esta terça-feira (22 de setembro) no Relatório Europeu sobre Drogas 2020, da responsabilidade do Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência, uma monitorização que já vai no seu 25.º ano.

Além disso as organizações mafiosas também se adaptaram às restrições de circulação impostas pelos vários governos e passaram, de acordo com o documento, a apostar ainda mais nos mercados online e plataformas de redes sociais na darknet, bem como na entrega ao domicílio das drogas encomendadas.

Ainda na análise aos mercados de droga desde o início da pandemia - decretada pela Organização Mundial de Saúde a 11 de março - é referido que sendo uma realidade a diminuição do tráfico por via aérea, o mesmo não sucedeu com o transporte marítimo que se manteve nos níveis que tinha antes da pandemia. Também a produção de drogas sintéticas e o cultivo de canábis na Europa não terão sido afetados.

Os dados referentes a impacte da pandemia no consumo/tratamento de toxicodependentes ainda só mostram a realidade imediata pois são referentes aos primeiros meses do ano, como frisa Alexis Goosdeel, diretor do Observatório: "Embora ainda esteja por avaliar o impacto da pandemia a longo prazo, no curto prazo já se observam mudanças, como o maior interesse na utilização de tecnologias digitais no mercado de drogas e a inovação no tratamento relacionado com o consumo de drogas através de soluções de saúde em linha e saúde móvel."

A não diminuição da produção de drogas na Europa é um dos alertas que o Observatório deixa no Relatório Europeu sobre Drogas 2020: Tendências e Desenvolvimentos. Documento onde se chama a atenção para a disponibilidade de todo o tipo de estupefacientes e de substâncias de elevada potência que se encontram no território europeu.

Além da variedade disponível no mercado também a pureza da cocaína subiu, tal como o número de pessoas que iniciaram tratamento pela primeira vez. No documento onde em cerca de 80 páginas se apresenta a radiografia do mercado relacionada com o consumo de drogas na Europa é ainda referido quem em 2019 se atingiu um recorde de apreensões de cocaína: 181 toneladas em 110 mil apreensões.

A este dado o Observatório junta um outro que ilustra como está a desevolver-se este mercado: "O volume de heroína apreendida na UE quase duplicou entre 2017 e 2018 (aumentando de 5,2 para 9,7 toneladas) e existem relatos constantes de algum fabrico de heroína na UE. Isto sugere que é necessária mais vigilância para detetar quaisquer sinais de aumento do interesse dos consumidores por esta droga."

São dados considerados preocupantes e que levam a Comissária Europeia para os Assuntos Internos, Ylva Johansson, a afirmar: "O Relatório Europeu sobre Drogas de 2020 evidencia os perigos que a produção e o tráfico de drogas ilícitas representam para a saúde e a segurança dos cidadãos da UE. O funcionamento dos lucrativos mercados de drogas por parte de grupos de crime organizado, bem como os níveis recordes de apreensões de cocaína e de grandes quantidades de heroína, destacam a ameaça persistente colocada pelos criminosos que procuram explorar cadeias de abastecimento, rotas marítimas e grandes portos para o tráfico de drogas."

Ylva Johansson lembra ainda que a "crescente disponibilidade de todos os tipos de drogas ilícitas agrava os riscos para a saúde. A nova Agenda e Plano de Ação de Luta contra a Droga 2021-2025 da UE fornece o quadro político e estratégico para abordar de forma eficaz e abrangente os desafios em termos de segurança e saúde pública relacionados com a droga através da aplicação de todos os instrumentos relevantes a nível local, nacional, da UE e internacional".

Canábis comestível

Entre os desafios futuros para esta área que o relatório enumera estão, por exemplo, a necessidade de aumentar o acesso a tratamento de substituição de opioides, que continua a ser limitado em alguns países, e a necessidade de compreender o impacte na saúde pública da canábis de elevada potência e dos produtos que estão a surgir: a resina de canábis e a canábis herbácea contêm agora, em média, cerca de duas vezes mais THC [a principal substância psicoactiva encontrada nestas plantas] do que há uma década. Isto exige um acompanhamento rigoroso do mercado, num momento em que estão também a aparecer novas formas de canábis (por exemplo, concentrados e comestíveis).

Outra ação que as entidades de saúde pública dos vários países têm de começar a colocar com maior ênfase no terreno passa pela necessidade de maior sensibilização dos consumidores face à disponibilidade contínua de produtos de MDMA de elevada potência - a inovação e o aumento da produção de drogas sintéticas na Europa são evidentes na disponibilidade contínua de comprimidos de ecstasy cada vez mais fortes e pós de pureza elevada, que representam riscos consideráveis ​​para a saúde dos consumidores.

Questões de saúde que também se colocam nos tratamentos da hepatite C, existindo a necessidade de aumentar o número de pessoas que injetam drogas com acesso a ações de prevenção, despistagem e tratamento deste tipo de hepatite.

Outro sinal de alerta deixado no relatório está relacionado com as overdoses. De acordo com o documento estima-se que tenham ocorrido 8300 mortes provocadas por overdoses na EU em 2018. A este dado junte-se outro dado: na faixa etária acima dos 50 anos aumentaram 75% entre 2012 e 2018. Ou seja, são casos de consumidores ao longo da vida.

Três quartos (76 %) das pessoas que morreram de overdose eram do sexo masculino.

Uma nova substância por semana

Os autores do relatório chamam ainda a atenção para o surgimento sem parar de novas substâncias à cadência de uma por semana - em 2019 foram detetadas 53, estando assim a ser monitorizadas pelo Observatório 790 substâncias psicoativas.

O aparecimento de novos opioides sintéticos é um exemplo preocupante da adaptação contínua do mercado - oito novos opioides sintéticos não controlados, alguns de grupos diversos e novos, foram detetados pela primeira vez em 2019.