Audiência online recorde para o DN e para o Global Media Group

O arranque de 2020 trouxe mais leitores para o DN e para o Global Media Group - de que o Diário de Notícias faz parte -, com novos recordes de audiência registados pelo Ranking netAudience, a análise de audiências mais utilizada pelo mercado português.

Em janeiro, foram mais de dois milhões os leitores de Portugal Continental que leram o DN nas suas plataformas online. Em rigor, foram dois milhões, cinquenta e um mil, seiscentos e setenta e sete (2 051 677), o que consitui um novo recorde para o nosso jornal desde que existe esta audimetria da Marktest e permite fechar o top 10 deste ranking nacional.

Este resultado significa um aumento de 153 mil leitores em relação ao mês anterior, dezembro de 2019, e supera o anterior máximo do DN, que tinha sido obtido em outubro de 2019 (na altura com 2 006 762 leitores). O valor total de leitores que preferem o Diário de Notícias como fonte de informação na internet é, no entanto, ainda superior a estes números, pois a audimetria não contabiliza os acessos realizados por computadores, telemóveis ou tablets que estejam no estrangeiro ou nas Regiões Autónomas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O bom início de ano registado pelo Diário de Notícias estendeu-se também ao universo total do Global Media Group (GMG), que pela primeira vez ultrapassou a fasquia das quatro milhões de pessoas (4 067 579) a passarem pelos sites do grupo - que inclui ainda o Jornal de Notícias, a TSF, o Jogo, o Dinheiro Vivo, entre outros títulos. Este registo permitiu a ascensão da GMG ao 2º lugar do ranking de grupos de media nacionais, ultrapassando a Medicapital.

O Jornal de Notícias, com um alcance de 3 050 599 pessoas, permanece o título GMG com mais audiências desta análise, tendo subido uma posição no ranking netAudience em relação a dezembro de 2019, para 3.º.

Dos outros títulos do Global Media Group, destaque ainda para o 18.º lugar do jornal desportivo O Jogo (1,244 milhões de pessoas), o 19.º do Dinheiro Vivo, a marca de informação económica do GMG (1,223M) e o 21.º lugar da TSF (912 mil).

O ranking é liderado pelo Correio da Manhã (3,336 milhões de pessoas), seguido da TVI (3.084M).