Acordar às 8:30, brincar às 11:15, dormir às 20:30. A sugestão da DGS para crianças até aos 5 anos

Em tempos de pandemia, "é fundamental" não esquecer "a organização de uma rotina diária que responda às necessidades de todos". Por isso, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elaborou um calendário semanal de sugestão para os pais de crianças até aos cinco anos. Uma iniciativa em parceria com a Ordem dos Psicólogos Portugueses.

A fórmula é simples: as famílias devem procurar o equilíbrio entre "os momentos de trabalho e de lazer, de interação e autonomia e que garanta tempo para si próprio". O dia pode arrancar até às 8:30 para, depois do devido pequeno-almoço, a família reunir-se para uma atividades conjunta, entre as 9:00 e as 10:00.

Depois, há tempo para uma atividade autónoma - à falta de ideias, a DGS reúne um conjunto de sugestões no seu site. Às 11:15, a criança deve brincar livremente, fazer uma sesta às 13:45, brincar de novo (sozinha e acompanhada da família) até às 18:30, para adormecer entre as 20:30 e as 21:30.

Depois de anunciado o primeiro dia de sugestões na página de Facebook da DGS, não tardou até que chegassem as primeiras críticas de encarregados de educação. Alertam para a dificuldade de manter uma rotina com as crianças desta idade, principalmente quando os responsáveis têm de responder ao teletrabalho.

No entanto, a DGS lembra, na sua página oficial, que este é apenas um conjunto de recomendações e o modelo "deve ser sempre adaptado às características e realidade específica de cada família". O importante, lê-se, é que seja garantida "a estabilidade e a previsibilidade", fatores "essenciais para o equilíbrio emocional das crianças, sobretudo das mais pequenas".

O calendário sugerido pela Direção-Geral da Saúde é lançado um dia depois de ser avançada a possibilidade de reabertura das creches já no dia 1 de junho.