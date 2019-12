"Welcome Greta". Ativista sueca já está em Lisboa. Acompanhe aqui

O La Vagabonde entrou na doca de Santo Amaro, em Lisboa, às 12:44. Depois de um atraso de várias horas, o catamarã que transporta Greta Thunberg chega ao destino. Inicialmente prevista para as oito da manhã, a entrada em Lisboa atrasou-se devido ao vento e correntes desfavoráveis que não ajudaram a fase final da travessia. A ativista sueca foi recebida ao som de "welcome Greta" e de "Greta's voice is our voice".

Manhã cedo, eram algumas dezenas os ativistas que esperavam Greta. Agora, já com tambores a rufar e palavras de ordem em defesa do ambiente, cerca de uma centena de pessoas aguarda junto a um palco montado na doca de Santo Amaro, em Alcântara, onde Greta fará uma intervenção, à chegada. E, se a audiência aumentou, o número e o tema dos cartazes também. A luta ambiental tem muitas faces, e uma delas é a que traz Greta Thunberg a Lisboa por via marítima, o mesmo transporte que usou para ir da Europa aos Estados Unidos - "Low cost now, high cost tomorrow" [baixo custo hoje, alto custo amanhã] é uma das frases que se pode ler num dos cartazes, um manifesto contra a pegada ambiental causada pela aviação.

Greta Thunberg vai ser recebida pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, após o que se iniciará um conjunto de intervenções, que inclui as associações e movimentos ambientalistas que estão a organizar a receção à jovem que se transformou num dos principais rostos, a nível mundial, da luta pelas alterações climáticas - a Zero, a Climáximo e a Greve Climática Estudantil, um movimento iniciado pela jovem ativista sueca.

Henrique Frazão é um dos jovens que está a participar na organização, e que diz ao DN esperar que este seja mais do que um ato simbólico, porque o combate às alterações climáticas precisa de muito mais do que isso. "Há 30 anos que os cientistas estão a dizer aos políticos que é preciso agir. Se o fizermos agora já estamos a agir bastante tarde, mas mais vale tarde que nunca", argumenta, sublinhando que este é "um problema sistémico" que não se resolve apenas pela ação individual: "Precisamos de uma mudança no sistema. Se as pessoas optam por ir a Paris de avião por 50 euros é porque a aviação tem benefícios nos impostos, o uso de combustíveis fósseis também... Há uma série de decisões, antes das nossas [do cidadão comum] que implicam que as melhores alternativas sejam as mais caras", diz ao DN.

Entre os muitos slogans que se leem no local onde é esperada a chegada de Greta, um dos principais visados é a aviação, mas não só "A verdadeira COP é na rua", SOS Amazónia, "o choro da Terra é o choro dos pobres" são algumas das frases que se podem ver em cartazes mais ou menos artesanais.

Entre gente de todas as idades presente na Doca de Alcântara, destaque para os jovens, e para um verdadeiro batalhão de jornalistas, não só portugueses - há, por exemplo, vários espanhóis presentes.

Além das muitas dezenas de ambientalistas, estão também presentes representantes do PS e PSD, PCP, do Bloco de Esquerda (entre os quais se conta o presidente da comissão parlamentar de Ambiente, José Maria Cardoso), do PEV, bem como o deputado André Silva, do PAN, e a deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira.

A receção na doca de Santo Amaro é o único ato público previsto na brevíssima passagem de Greta por Portugal. A jovem parte ao início da noite. de comboio, para Madrid, onde vai participar na COP25, a 25ª conferência das partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas. De acordo com a organização, o caminho para Santa Apolónia poderá ser feito a pé, mas não ainda certeza.

Greta Thunberg chega a Lisboa "escoltada" por vários barcos que se juntaram ao catamarã à vela "La Vagabonde" nesta fase final da viagem, depois de uma travessia que começou a 13 de novembro e se deparou com condições climatéricas difíceis, que acabaram por atrasar a chegada. "Apanhou boleia" de Riley Whitelum e Elayna Carausu, um jovem casal australiano de "youtubers" que há cinco anos empreendeu uma viagem de circum-navegação no catamarã.