Açores. A urgência de proteger a riqueza oceânica que (ainda) é a sua marca

Há passos que vai ser necessário dar: estabelecer a proteção total em algumas áreas marinhas-chave, ainda a designar, promover a pesca regional e as artes sustentáveis de salto e vara, trabalhando a par disso para eliminar na região a pesca de larga escala e os seus métodos não sustentáveis, apostar numa gestão integrada para a conservação da biodiversidade marinha e promover a educação e a literacia sobre o oceano no arquipélago.

Estas são as principais recomendações do relatório final de duas missões científicas realizadas em 2016 e 2018 nos mar dos Açores, no âmbito do programa Blue Azores, um parceria entre as fundações Oceano Azul e Waitt e o governo regional, e o relatório, com as suas conclusões e recomendações é apresentado esta sexta-feira em São Miguel.

"Este é o primeiro passo de uma estratégia para o oceano na região", afirmou ao DN Emanuel Gonçalves, biólogo, administrador da Fundação Oceano Azul para a área da conservação e um dos autores do relatório científico hoje apresentado.

"Com base nos novos conhecimento que obtivemos durante as expedições, vai ser possível agora identificar as novas áreas marinhas que vão ter estatuto legal de proteção a partir de 2021".

O objetivo é ter no prazo de três anos 15% da ZEE dos Açores com o estatuto de áreas marinhas protegidas. "No início de janeiro deveremos realizar o primeiro workshop técnico para identificar as potenciais áreas para futura proteção, no verão do próximo ano contamos tê-las identificadas e depois vai ser necessário fazer um processo de discussão com os pescadores, para finalmente serem definidas e terem estatuto legal até 2021", diz Emanuel Gonçalves.

Poucos predadores de topo nas zonas costeira são sinal de fragilidades

As conclusões do relatório científico são claras: os Açores têm "alguns dos mais importantes ambientes insulares, de mar aberto e de oceano profundo", mas, "apesar da sua relevância, este capital natural está ameaçado e é urgente a sua proteção".

Um dados mais reveladores do relatório científico é o que mostra que, do ponto de vista das saúde dos ecossistemas, existem "poucas diferenças entre as áreas marinhas protegidas e as não protegidas, à exceção daquelas onde a proteção é forte, como é o caso das Formigas e da Reserva Voluntária do Corvo", o que indica que a "proteção vigente é ainda pouco eficiente", e que será "necessário aumentar o número, o tamanho e a eficácia de proteção", mudando-a para "proteção total ou elevada".

Sintoma destas fragilidades é o de se observarem poucos predadores de topo nas zonas costeiras do arquipélago, mesmo nas mais profundas, "o que indicia pressões elevadas junto à costa", revela o relatório.

