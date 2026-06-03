Xavier Barreto, presidente da APAH, aconselha o Governo a fazer também uma avaliação ao regime de dedicação plena para perceber se expectativas foram alcançadas.
Xavier Barreto, presidente da APAH, aconselha o Governo a fazer também uma avaliação ao regime de dedicação plena para perceber se expectativas foram alcançadas.Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Xavier Barreto: “Até maio, as Unidades Locais de Saúde não tinham sequer objetivos fixados pela tutela"

Há uma semana um relatório da Universidade Nova de Lisboa destacava que o acesso aos cuidados de saúde e a produção de consultas e cirurgias tinham reduzido no SNS, em 2026. O presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares diz ser "ao Governo que cabe explicar" esta situação, porque "não ter programas aprovados pode ser um desincentivo", mas diz ter outra preocupação: "As nomeações por critérios políticos".
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