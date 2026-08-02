Voo da TAP para Boston diverge de urgência para a Ilha Terceira

Um avião da companhia aérea TAP, que fazia a ligação entre o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e Boston, nos Estados Unidos, teve o seu trajeto interrompido este domingo (2 de agosto) e divergiu para a Ilha Terceira, no arquipélago dos Açores.De acordo com dados disponibilizados pela plataforma especializada em rastreio aeronáutico Flightradar24, o voo TP217 descolou da capital portuguesa às 12h17, acabando por efetuar uma aterragem não planeada no solo açoriano durante o período da tarde.Em nota oficial, a TAP confirmou a ocorrência e esclareceu as razões do sucedido: "O voo TP217 fez uma escala não programada na Terceira, por precaução, para avaliar uma questão técnica. O voo seguirá para o destino final assim que possível."Este imprevisto surge um dia após outro incidente operacional com um voo para o Brasil. No sábado, uma aeronave da mesma transportadora com destino a Curitiba viu-se igualmente forçada a regressar à origem, em Lisboa, devido a "questões técnicas" que a empresa não especificou..Problema técnico obriga avião da TAP com destino a Curitiba a regressar a Lisboa