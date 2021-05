Vietname descobre nova variante híbrida de covid que mistura estirpes indiana e britânica

"Descobrimos uma nova variante híbrida das da Índia e do Reino Unido", disse o ministro da Saúde, Nguyen Thanh Long, num encontro nacional sobre a pandemia no sábado. "A característica dessa variante é que ela se espalha rapidamente pelo ar. A concentração do vírus no fluído da garganta aumenta rapidamente e espalha-se com muita força para o ambiente ao redor", acrescentou.

O ministro não especificou o número de casos registados com esta nova variante, mas admitiu que o Vietname em breve anunciará a descoberta no mapa mundial de variações genéticas do vírus.

O Vietname está a lutar com novos surtos em mais de metade do território, incluindo em zonas industriais e grandes cidades como Hanói e Ho Chi Minh City. E maisd e 6700 casos, incluindo 47 mortes, foram registada no país.

O país, gerido por um governo comunista, recebeu aplausos generalizados pela sua resposta agressiva contra a pandemia, com quarentenas em massa e rastreamento de contactos, ajudando a manter as taxas de infeção relativamente baixas.

Uma nova onda de infeções deixou o governo vietnamita receoso e levou-o a tomar novas medidas: cafés, restaurantes, cabeleireiros e massagens, assim como locais turísticos e religiosos foram encerrados em várias zonas do país. O Vietname, que tem 97 milhões de habitantes, vacinou apenas um pouco mais do que um milhão de pessoas.

O Ministério da Saúde local diz querer acelerar a vacinação da população e até lançou um apelo a pessoas e empresas para que doassem dinheiro para ajudar a obter vacinas.

Atualmente, o país tem cerca de dois milhões de doses da vacina da AstraZeneca restantes, mas disse que está a comprar mais de 30 milhões de doses da vacina da Pfizer. Também está em negociações com a Rússia para produzir o Sputnik V, de acordo com os meios estatais de comunicação social, e está a trabalhar numa vacina caseira.