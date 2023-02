Vem aí uma plataforma de bilhética única para transportes de Lisboa e Porto

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) apresenta esta sexta-feira, em Coimbra, o projeto 1Bilhete.pt, que visa a criação de uma plataforma de bilhética intermodal de abrangência nacional.

Este projeto vai contar no seu arranque com a colaboração dos Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) e dos Transportes Intermodais do Porto (TIP), que vão trabalhar de forma colaborativa na partilha de recursos e conhecimento, sob supervisão do IMT.

Entre os objetivos da iniciativa está a possibilidade de, com qualquer cartão de transporte público ou aplicação móvel, adquirir e validar títulos de viagem de outros sistemas, não sendo necessária a compra de novo cartão ou a instalação de outra aplicação.

Por outro lado, será também estudada a universalidade da utilização dos suportes (cartões e bilhetes), visando a redução de custos para o cidadão. Por exemplo, um cartão navegante passa a poder ser carregado no Porto e a permitir que o cidadão se desloque sem adquirir o andante e vice-versa.

A apresentação do projeto e a assinatura de protocolo entre IMT, TML e TIP realiza-se esta sexta-feira à tarde no Pavilhão Centro de Portugal, em Coimbra, e conta com a presença do secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco, e do Secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado.

"Este projeto preconiza a criação de um cartão único de transporte a nível e nacional e prevemos ter resultados ainda este ano", afirmou esta quinta-feira o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro.