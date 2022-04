Vem aí um fim-de-semana de sol e com temperaturas a rondar os 30 graus

Este fim de semana promete e as temperaturas vão estar altas em todo o território nacional, convidando a um passeio ou mesmo a uma ida até à praia.

De acordo com o IPMA, as temperaturas vão estar acima dos 20ºC em todos os distritos de Portugal Continental. Neste sábado as mais elevadas vão ser sentidas em Santarém e Évora com 29ºC. Em Lisboa vão atingir os 28ºC e vão variar entre os 10ºC e os 29ºC em todo o território.

No domingo, as máximas vão descer com Viana do Castelo, Porto e Aveiro a chegarem aos 18ºC. Faro vai registar a temperatura mais alta de todo o continente com 28ºC de máxima. As mínimas também vão descer e chegar mesmo a bater os 7ºC em Vila Real e na Guarda.

O IPMA prevê para sábado céu pouco nublado, com um aumento da nebulosidade durante a tarde e vento fraco. Vai ser moderado na faixa costeira ocidental e nas terras altas a partir do fim da tarde.

No domingo, o IPMA prevê uma descida da temperatura nas regiões norte e centro, em especial no litoral. O céu vai estar nublado ou limpo e está ainda previsto vento fraco que se vai tornar moderado a partir do meio da manhã.