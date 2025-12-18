VASP celebra a Imprensa no Dia Nacional deste setor

A VASP, detida pelo empresário Marco Galinha, acionistas maioritário do Diário de Notícias, reafirmou esta quinta-feira, 18 de dezembro, “a sua missão de continuidade, eficiência e proximidade, fatores críticos para assegurar acessibilidade, pluralismo e coesão territorial no acesso à informação, um direito que é consagrado constitucionalmente”, recordando que é algo “pelo qual a VASP luta todos os dias, mesmo na necessidade de reequacionar a operação e novos modelos logísticos que permitam a viabilidade e continuidade desta missão”. A informação foi veiculada num comunicado enviado às redações.Pouco depois de a empresa ter anunciado que poderá cortar as rotas de distribuição no interior do país, o que arrisca deixar 8 distritos sem acesso a meios de comunicação impressos, a VASP assume “a responsabilidade acrescida associada à sua posição atual enquanto única distribuidora nacional de imprensa em Portugal, não por ser uma empresa monopolista, mas sim por ser, de facto, a única empresa sobrevivente do setor, já que ficou a preencher o vazio decorrente da falência de todos os outros distribuidores, com consequências graves nos editores de imprensa, factos que tornam a resiliência operacional e o diálogo com editores, retalhistas, instituições públicas e privadas, e também com o Governo, uma prioridade permanente”.Para assinalar o Dia Nacional da Imprensa, a VASP garante ainda que se associa “à reflexão setorial promovida em Pombal e renova o seu compromisso com a modernização contínua dos serviços, a sustentabilidade das operações e a proteção do acesso regular à imprensa em papel, particularmente em territórios de menor densidade, saudando ainda todos aqueles que fazem parte do ecossistema da imprensa portuguesa, desde os jornalistas, aos pontos de venda, às gráficas e aos leitores, porque todos fazem parte do processo constitucional que garante o acesso à imprensa diária, processo esse que a VASP se orgulha de transportar, todos os dias”.