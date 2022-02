Várias centenas de pessoas concentram-se junto ao Palácio de Belém pela paz na Ucrânia

Marcelo: "Tudo o que for legítimo fazer, a comunidade internacional fará"

Rio diz que UE deve medir consequências antes de avançar com mais sanções contra Rússia

Entre muitas bandeiras ucranianas [azuis e amarelas] e algumas portuguesas, os manifestantes de ambos os países seguram cartazes, nomeadamente contra o Presidente russo, Vladimir Putin, e pedem paz para a Ucrânia, condenando a invasão russa iniciada na madrugada de quinta-feira

"Putin terrorista" e "Parem a guerra, parem Putin, parem a Rússia" são algumas das frases que se podem ler nos cartazes, alguns escritos em inglês, constatou a agência Lusa no local.

Muitos cidadãos ucranianos que vivem em Portugal juntaram-se ao cordão humano pela paz no seu país e contaram também com o apoio de inúmeros portugueses que aproveitaram a iniciativa para mostrar solidariedade com a situação dramática vivida na Ucrânia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O que começou por ser um cordão humano transformou-se numa concentração de várias centenas de pessoas em frente à residência oficial do Presidente da República português, em Belém.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocaram pelo menos 198 mortos, incluindo civis, e mais de 1.100 feridos, em território ucraniano, segundo Kiev. A ONU deu conta de 120.000 deslocados desde o primeiro dia de combates.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de o país se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), UE e Conselho de Segurança da ONU, tendo sido aprovadas sanções em massa contra a Rússia.