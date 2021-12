Vacinas pediátricas chegam esta segunda-feira a Portugal

O primeiro lote de vacinas pediátricas contra a covid-19 chega a Portugal esta segunda-feira, estando prevista que a vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos arranque no fim de semana de 18 e 19 de dezembro.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, o presidente do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, Rui Ivo, e o presidente do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), Paulo Sousa, acompanham a chegada do primeiro lote, às 7.45 horas, no Polo Logístico e Industrial de Arazede, em Montemor-o-Velho.

Em conferência de imprensa na sexta-feira, António Lacerda Sales anunciou que, a partir de segunda-feira, estará aberto ao autoagendamento para a toma da vacina e que as crianças com comorbilidades terão prioridade na vacinação, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica.

Nestes casos, basta que se dirijam aos centros de vacinação, explicou Lacerda Sales, adiantando que nestes dias não haverá vacinação de adultos nestes centros, com o objetivo de "criar condições para que o processo decorra com tranquilidade".

"Temos um plano, temos logística, temos excelentes profissionais de saúde e confiança para o aplicar", garantiu ainda o secretário de Estado.

Na terça-feira, a Direção Geral da Saúde (DGS) recomendou a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos, na sequência da posição da Comissão Técnica de Vacinação, que considerou, com base nos dados disponíveis, que a avaliação risco-benefício, numa perspetiva individual e de saúde pública, é favorável à vacinação das crianças desta faixa etária.

O processo arranca nos dias 18 e 19 de dezembro, em que os centros de vacinação vão estar plenamente dedicados a esta faixa etária, e começa pelas crianças com 11 e 10 anos e aquelas que têm doenças consideradas de risco para covid-19 grave.

Seguem-se os 9 aos 7 anos nos dias 6, 7, 8 e 9 de janeiro, os 6 e 7 anos no fim-de-semana de 15 e 16 de janeiro e nos dias 22 e 23 conclui-se a administração das primeiras doses com as crianças de cinco anos.

A partir do dia 5 de fevereiro começam a ser administradas as segundas doses, devendo o processo estar concluído a 13 de março.