Vacinação. Num mês, DGS conta 31 mil crianças vacinadas contra o Vírus Sincicial Respiratório

A campanha de vacinação para o inverno 2027-2027 contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) teve início a meio de setembro (dia 16) e vai até 31 de março do próximo ano, abrangendo crianças nascidas entre este período ou de 1 de abril de 2026 a 15 de setembro. E, de acordo com o mais recente balanço da Direção-Geral da Saúde (DGS), só no primeiro mês foram vacinadas 31 mil crianças em Portugal Continental, o que “reflete uma elevada adesão a esta medida de saúde pública e um compromisso das famílias e dos profissionais de saúde na prevenção da doença respiratória grave em idade pediátrica”, refere a autoridade de saúde num comunicado enviado às redações.

Esta campanha abrange ainda crianças “pré-termo ou com outros fatores de risco para doença grave associada ao VSR, imunizadas nos cuidados de saúde primários ou em contexto hospitalar”, já que a “infeção por VSR constitui uma das principais causas de doença respiratória nos primeiros meses de vida, podendo originar situações clínicas graves que requerem observação em serviço de urgência ou internamento hospitalar”, explica a DGS.

Segundo explica a direção geral, o objetivo final da campanha de vacinação para o próximo inverno é proteger cerca de 84 mil crianças que reúnem os requisitos definidos, bem como “reforçar a proteção das crianças mais vulneráveis”, de forma a conseguir “reduzir o impacto da doença nas famílias/cuidadores e diminuir a pressão sobre os serviços de saúde durante os períodos de maior circulação de vírus respiratórios”.

Na mesma nota, a DGS reforça que os “resultados alcançados neste primeiro mês constituem um importante indicador da evolução da campanha”, a qual tem vindo “a contribuir para a redução dos internamentos pediátricos e para uma maior proteção da saúde infantil”. A vacinação contra o VSR é disponibilizada gratuitamente às crianças.