Universidade Europeia cria  primeira faculdade online privada em Portugal

Vendas de portáteis disparam 40% com regresso às aulas online

A Universidade Europeia deu um passo nunca antes visto em Portugal, ao criar uma faculdade privada totalmente online, tendo esta sido já reconhecida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

No entender da instituição, "trata-se de um modelo de ensino mais flexível e adaptado à digitalização e às mudanças de paradigma ligadas à aprendizagem ao longo da vida, quer em termos de recapacitação, quer em termos de otimização de desempenho".

Em comunicado enviado às redações, é frisado que o objetivo é "tornar a educação a distância uma realidade permanente, com a exigência e a qualidade habitual do ensino presencial", modalidade que "continuará a crescer e será reforçada com cursos novos".

A Universidade Europeia Online arranca em setembro com uma oferta variada em novas áreas de conhecimento e outros ciclos de estudo.

Para a Reitora da Universidade Europeia, Hélia Gonçalves Pereira, "a aprovação da primeira faculdade privada online em Portugal é um marco histórico para o ensino superior." "A Universidade Europeia Online permite-nos, por um lado, reforçar o papel vanguardista, irreverente, desafiador e inovador da nossa Instituição e, por outro, demonstrar que a nossa Universidade está atenta às mudanças, às necessidades e às tendências, tanto da sociedade como dos diferentes tipos de estudantes", afirmou.